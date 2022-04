Saiba como ter desconto de até 40% em multas de trânsito e quem tem direito ao serviço

Cometer infração de trânsito pode colocar em risco não apenas a vida, mas as finanças do condutor. Com multas que podem chegar a R$ 17,6 mil, ter abatimento para ficar quite com os órgãos de trânsito é providencial – e o desconto chega a 40%.

Para conseguir o desconto de até 40% em multas por infração de trânsito, o proprietário do veículo deve se cadastrar, de forma gratuita, no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por um dos três canais:

Pelo sistema e pelo app da CNH Digital é possível, além de pagar multa com desconto, receber notificações de autuações, comunicados e documentos em formato digital. A habilitação “virtual”, aliás, substitui a física, podendo ser mostrada em abordagens como blitze, por exemplo.

Quem tem direito a desconto na multa de trânsito?

Pessoas físicas e jurídicas proprietárias do veículo autor da infração têm direito a pleitear um abatimento no valor da penalidade. Usuários sem CNH podem usar o Renavam (número do Registro Nacional de Veículo) para se cadastrar no SNE e solicitar o desconto.

O desconto de 40% é concedido de acordo com critérios do Órgão Autuador, e o condutor precisa reconhecer a infração, sem apresentar defesa nem recurso. Além disso, é preciso solicitar o desconto dentro da data de vencimento da multa.

Caso o condutor não reconheça a multa e entre com recurso, ele ainda pode conseguir um desconto de 20%, pagando a penalidade pelo aplicativo – desde que faça isso antes de o boleto vencer.

Quanto vou pagar pela multa se conseguir o desconto?

O Diário do Nordeste fez uma simulação de quanto o infrator pagaria por multas simples, sem agravantes:

Gravíssima – sem desconto: R$ 293,47; com desconto: R$ 176,08

sem desconto: R$ 293,47; com desconto: R$ 176,08 Grave – sem desconto: R$ 195,23; com desconto: R$ 117,13

sem desconto: R$ 195,23; com desconto: R$ 117,13 Média – sem desconto: R$ 130,16; com desconto: R$ 78,09

sem desconto: R$ 130,16; com desconto: R$ 78,09 Leve – sem desconto: R$ 88,38; com desconto: R$ 53,02.

Passo a passo para ter desconto de 40% em multas

Cadastro no SNE

Pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

Faça login no aplicativo e clique em "Infrações", na tela principal; Selecione se deseja consultar: “infrações por infrator” ou “infrações por veículo”; Na tela, aparecerá a mensagem “Aderir ao SNE”. Clique na mensagem, preencha seus dados e clique em “Aderir”.

Pelo Portal de Serviços

Faça login no Portal de Serviços e localizar “Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) no canto esquerdo da página; Clique em “Minha adesão ao SNE”; Preencha seus dados pessoais e clique em “Aderir”. Você receberá um e-mail para ativar o cadastro; Confirme as informações preenchendo o Número de segurança da CNH ou o Número do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).