Romarias de Juazeiro do Norte podem se tornar Patrimônio Imaterial; saiba o que pode mudar

Fundada por Padre Cícero Romão Batista, o Padim, considerado Santo pelos romeiros nordestinos, Juazeiro do Norte cresceu envolto da religiosidade. Muito devido às grandes romarias, o Município do Sul do Estado se desenvolveu e hoje ostenta o posto de maior cidade do interior cearense.

Essas romarias, inclusive, estão próximas de serem reconhecidas como Patrimônio Imaterial Brasileiro, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

De acordo com o órgão, "o processo de registro dos Lugares Sagrados de Juazeiro do Norte está em andamento" e, as próximas etapas são o preparo de dossiê de registro.

Esse dossiê será avaliado pelo Conselho Consultivo do Iphan. "Após isso, será decidido se o bem cultural será reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil".

Mas, caso isso ocorra, o que pode mudar na prática? Quais os benefícios tanto ao Município como aos milhares de romeiros que frequentam a cidade todos os anos?

Para Padre Paulo César, secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte, os "impactos vão desde a exposição maior da cidade no cenário nacional ao número de turistas que deverá aumentar ainda mais". Hoje a cidade recebe em média 2 milhões de romeiros por ano.

Legenda: Evento celebra a fé de católicos que vem até de outros estados para participar Foto: Antônio Rodrigues

Como tudo começou?

O titular da secretaria explica que o processo teve início ainda no ano de 2005, encabeçado pela Universidade Regional do Cariri (Urca). Mais tarde, em 2018, foi solicitado ao Iphan, a abertura do registro das romarias de Juazeiro do Norte como Patrimônio Imaterial Brasileiro.

À época, rememora o secretário, "o Iphan fez uma série de solicitações, como a elaboração de inventários, referências bibliográficas, notícias de jornais sobre as romarias, fotografias, e várias outras coisas".

Ainda segundo ele, essa complexidade de informações torna, "naturalmente", o processo moroso. "Não é uma coisa que acontece do dia para noite. Realmente é lento, mas, após enviarmos todos os documentos e informações que foram solicitados, temos a certeza de que demos um grande avanço neste processo", avalia.

O que muda?

Com o processo "bem encaminhado", conforme as próprias palavras do secretário de Juazeiro, a cidade será beneficiada em múltiplas áreas. "É um reconhecimento importante", considera Paulo César.

Para ele, ter esse reconhecimento fará com que a cidade "entre, mais fortemente, no cenário nacional" e, assim, atraía mais turistas e pesquisadores.

Paulo César Secretário de Turismo e Romaria Nessa semana estive conversando com dois pesquisadores que vieram à nossa cidade estudar as romarias. Esse fluxo será cada vez mais frequente e intenso. Isso gera pesquisas científicas, publicações em importantes revistas e traz muitos benefícios.

Dessa forma, completa o titular da Secretaria, o reconhecimento "dará a Juazeiro do Norte um peso a mais na sua historicidade" e, por conseguinte, movimentará a economia diante do aumento do fluxo de turistas.

Estrutura

A estrutura da cidade é um dos pontos de maior discussão por parte dos romeiros. Segundo eles, o Município não dispõe de estrutura adequada para receber o grande fluxo de visitantes.

Paulo César reconhecer as limitações, mas garante que já há um projeto em andamento para "garantir maior e melhor conforto" aos romeiros.

Legenda: Participantes reclama, por exemplo, da falta de banheiros na cidade que recebe um grande fluxo de pessoas Foto: Honório Barbosa

"Estamos buscando recursos para construção de banheiros públicos no Largo do Socorro. Isso dará maior suporte aos romeiros e, também, aos demais turistas, que muitas vezes não possuem um local adequado. Vamos buscar melhorias", pontua o titular da pasta.

Ciclo de Romarias

Juazeiro do Norte conta com seis grandes romarias, no entanto, há eventos religiosos durante todo o ano. Juntos, eles compõem o chamado "Ciclo de Romaria", que se inicia em janeiro e se estende até o fim do ano.

17 de janeiro: Celebração em memória da morte da Beata Maria de Araújo;

18 a 20 de janeiro: Romaria de São Sebastião;

29 de janeiro a 2 de fevereiro: Romaria de Nossa Senhora das Candeias;

24 de março: Semana do nascimento do Padre Cícero,

20 de julho: Romaria em memória da morte do Padre Cícero;

10 a 15 de setembro: Romaria de Nossa Senhora das Dores ;

24 de setembro a 5 de outubro: Romaria de São Francisco;

29 de outubro a 2 de novembro: Romaria de Finados;

30 de novembro: Ordenação do Padre Cícero; e

23 de dezembro a 6 de janeiro: Romaria do Ciclo Natalino