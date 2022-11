Romaria do Senhor do Bonfim reúne milhares de devotos em caminhada de 10km em Icó

Pés descalços, máscara no rosto, chapéu na cabeça e o peito repleto de fé. Foi assim que Elza Jacinto, 57, percorreu os 10km da romaria do Senhor do Bonfim, em Icó, iniciada na madrugada desta terça-feira (15).

A cearense se uniu às cerca de 5 mil pessoas que participaram da caminhada, partindo por volta de 3h30 do Santuário Diocesano Senhor do Bonfim rumo ao horto onde será construído um complexo religioso dedicado à figuração de Jesus Cristo crucificado.

Sob o sol do céu quase limpo do centro-sul cearense, a quantidade de fiéis que atenderam ao evento foi motivo de “surpresa e gratidão” para Frei Cassiano, reitor diocesano do Santuário do Senhor do Bonfim e pároco da Igreja de Nossa Senhora da Expectação.

Frei Cassiano Reitor do Santuário Diocesano do Senhor do Bonfim Nem imaginava que seriam 5 mil pessoas. Saímos devagar, 3h30, e quando chegamos tinha uma multidão. Passamos 2 anos de pandemia, o povo tava com saudade. No Icó, o povo é muito religioso, não ir à igreja é a morte.

O sacerdote lembra que muitos devotos compareceram à romaria “para agradecer pela vida”, já que “muitos foram curados da Covid”.

Legenda: Elza frequenta as festividades de Senhor do Bonfim desde a infância Foto: Wandenberg Belém

Para Elza, nascida e criada em meio à devoção pelo Senhor do Bonfim, a ida à caminhada foi por gratidão antecipada: ainda não alcançou a graça que pediu, mas a certeza de que conseguirá alimenta uma fé incontestável.

“Não dormi quase nada, só pensando em vir. Vim com meus pezinhos descalços e já alcancei essa bênção, com muita fé e coragem”, torce a cearense, cujo pai já falecido “nunca perdeu uma festa”. A tradição, então, segue às próximas gerações.

Elza Jacinto 57 anos Eu vinha com meu pai, sempre fui devota. Me criei e vivi nessa rameira. Hoje, sou avó de três netinhos e todo mundo é devoto.

Programação da romaria

A programação será encerrada após uma missa no Santuário Diocesano, no centro histórico de Icó, no Largo do Theberge. A celebração será iniciada às 18h e, ao término, uma réplica do Senhor do Bonfim seguirá em tradicional percurso de procissão.

O ano de 2022 marca a 16ª romaria, quinta em que os fiéis sobem o Horto do Senhor do Bonfim, segundo Frei Cassiano. A caminhada antecede a Festa do Senhor do Bonfim, que acontece sempre no período de 22 de dezembro a 6 de janeiro.

