Pandemia muda tradicional festa do Senhor do Bonfim, em Icó

A pandemia da Covid-19 mudará a tradicional festa do Senhor do Bonfim em Icó, na região Centro-Sul do Ceará. A festa que terá início no próximo dia 22 de dezembro e prossegue até 1º de janeiro, pela primeira vez na história não terá a tradicional procissão com a participação dos fiéis caminhando ao lado da imagem do Senhor do Bonfim e de Jesus Crucificado no primeiro dia do ano.

O anúncio foi feito pelo frei Cassiano, em coletiva na manhã deste sábado (19), no santuário do Senhor do Bonfim. O religioso expressou condolências e sentimentos às famílias que perderam parentes pela Covid-19.

Mudança

De acordo com frei Cassiano, após reuniões com autoridades do Estado e do Município, ficou descartada a procissão com o público. Anualmente o cortejo reúne cerca de 20 mil devotos vindos de várias partes do Brasil. No tradicional momento, a imagem do santo desfilava pelas ruas da cidade, indo até à igreja do Senhor do Bonfim, onde aconteciam a queima de fogos, no dia primeiro.

Em meio ao alto índice de infectados e o temor de uma segunda onda da doença, o frei pediu "paciência e compreensão" dos fiéis. Em 2020, as novenas serão realizadas na parte externa do santuário até o dia primeiro, obedecendo às medidas da vigilância sanitária, todos de máscara e com o uso de álcool em gel, além do distanciamento.

Será feito um isolamento no Santuário para acomodação dos devotos nos novenários. O local ficará aberto para visitação dos devotos e será higienizado. A festa completa 271 anos em 2020.

Casos

Conforme dados da plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), atualizados na manhã deste domungo, o município de Icó contabiliza 2.637 casos positivos de Covid, com 2.422 recuperados e 42 óbitos.