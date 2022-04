Quatro pescadores são resgatados na costa de Fortaleza após barco quebrar

Um grupo de quatro pescadores foi resgatado a cerca de 11 quilômetros da costa de Fortaleza, após ficarem à deriva. Os homens saíram para pescar na manhã de terça-feira (26) e foram resgatados no mesmo dia, pela tarde.

Conforme a Marinha do Brasil (MB), que realizou os trabalhos de resgate, os tripulantes sofreram com uma falha mecânica na embarcação. O órgão contactou a Capitana dos Portos do Ceará, que deslocou uma equipe de militares para buscas.

Os quatro foram localizados em bom estado de saúde e levados à sede da MB.

"A Marinha do Brasil disponibiliza o telefone 185 para comunicação de emergências marítimas, fluviais e pedidos de auxílio e destaca que mantém escuta permanente do Canal 16 (VHF), destinado ao Serviço Móvel Marítimo", informa a Marinha.