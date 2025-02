Projeto 4 Varas ergue pilares após incêndio e busca apoio para continuar assistência à saúde mental; veja como ajudar

Os primeiros instantes de 2025 levaram medo a um ambiente conhecido por transmitir paz. Durante o réveillon, fogos de artifício incendiaram parte da sede do Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária (MISMEC), conhecido como Projeto 4 Varas, na Barra do Ceará, periferia de Fortaleza. Mas naquele mesmo momento nasceu um espírito de reconstrução.

O Mismec foi criado na década de 1980 a partir da percepção do psiquiatra Adalberto Barreto sobre a demanda por saúde mental numa área marcada por desigualdade social. Há quase 40 anos, o 4 Varas também faz parte dos projetos extensionistas da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Neste ano, após o fogo destruir toda a cobertura de um dos espaços da sede, a organização criou uma campanha para receber ajuda financeira, ganhou uma camisa oficial do Ceará Sporting Club autografada por atletas para sorteio, e tem a contribuição de assessoria técnica para a reforma.

Legenda: Participantes celebraram o início do processo de reforma da oca atingida por incêndio Foto: Thiago Gadelha

Na última quinta-feira (13), o Diário do Nordeste visitou o espaço durante a celebração do início do processo de reforma, após a direção do Mismec conseguir R$ 27 mil em doações, com a implantação de 8 colunas de eucaliptos. Ainda é necessário arrecadar em torno de R$ 250 mil para a reconstrução do espaço.

Cada pilar recebeu um dos valores do projeto:

Integração Simplicidade Solidariedade Autonomia Respeito Empatia Acolhimento Espiritualidade

Situado em um terreno grande, cheio de plantas ornamentais e medicinais, o Mismec recebe a população em 3 ocas principais – estrutura de origem indígena, construída com tijolos e cobertas por carnaúba entrelaçada. Uma delas perdeu toda a cobertura no incêndio.

Um cedro carbonizado ainda está no local como uma testemunha do que aconteceu, mas a comunidade presente na celebração observa o processo de reconstrução com trabalhadores locais suspensos em andaimes.

"Eu sou feliz na comunidade, na comunidade eu sou feliz", entoam pessoas atendidas pelo projeto ao som de palmas e pandeiro ao subirem no local afetado. Até o piso, com desenho de teia de aranha, lembra que todos ali estão conectados de alguma forma e – como está no nome do projeto – reúnem forças.

Legenda: Pilares representam processo de reconstrução do espaço Foto: Thiago Gadelha

A oca onde houve o sinistro estava parada há meses devido à falta de manutenção por falta de orçamento. O incêndio sinaliza um cenário mais amplo para a capital cearense, como analisa o fundador Adalberto Barreto. "Esse incêndio veio alertar, eu diria, aos gestores de Fortaleza que a saúde mental está abandonada", complementou.

A saúde mental passa por desenvolver um trabalho para promover a saúde antes da pessoa adoecer, ou seja, intervir naquilo que gera doença Adalberto Barreto Fundador Mismec

Diante dos custos altos para conseguir acompanhamento psicológico, a moradora Célia Miranda, de 51 anos, encontra no Mismec um local de alívio para as crises de ansiedade. "Eu faço massoterapia, participo da roda de conversa, do resgate da autoestima, o que eu posso eu aproveito. Eu aprendi, até com os depoimentos das pessoas, autoconhecimento", detalha.

Já são cinco anos frequentando o local, conhecendo pessoas e sentindo o acolhimento oferecido desde à porta de entrada. Ao ver o incêndio, temeu perder os benefícios das práticas e dos encontros. "Eu vi pela TV e fiquei muito triste, pensei até que ia parar, mas graças a Deus eu acredito que vai ficar tudo bem. Um espaço como esse, que ajuda muitas pessoas, não pode ser fechado", lembra.

Veja também Projeto Elas Como a vulnerabilidade social afeta a saúde mental das mulheres? Ser Saúde Risco de ansiedade e depressão é três vezes maior entre os mais pobres, mostra estudo

Assessoria técnica, camisa de time e esperança

Além das doações em dinheiro, o grupo deve lançar uma campanha nos próximos dias com uma camisa oficial autografada do time do Ceará. A organização do Fortaleza Sporting Club também foi procurada para agregar à proposta.

Legenda: Camisa do Ceará será sorteada para arrecadação de valores Foto: Thiago Gadelha

Antônio Cláudio, gestor administrativo do Mismec, explica que a ideia é reformar a estrutura de modo a evitar novos incêndios. “Queremos cobrir essa oca com material que se chama Shingle, uma tecnologia melhor, bem mais resistente a chamas e com durabilidade de 30 anos, diferente da palha de 4 em 4 anos precisa de manutenção”, detalha.

A arquiteta Adrisia Rocha cresceu na Barra do Ceará e conheceu o Mismec durante o trabalho de conclusão de curso, há cerca de 3 anos, e desde então acompanha de perto o trabalho feito por lá. Com o incêndio, contribui com uma assessoria técnica para a reforma.

Legenda: Apoio coletiva é uma das estratégias para promover saúde mental no Mismec Foto: Thiago Gadelha

Ela contextualiza que a estrutura do Mismec representa uma ancestralidade já pouco existente em Fortaleza. "Todas as construções daqui se deram por mestres populares em canteiros emancipatórios que reuniam toda a comunidade com um conhecimento passado de pai para filho", detalha.

Por isso, defende a preservação e estudo para fazer um registro da construção afro-indígena e evitar com que novos episódios como o do incêndio aconteçam. "Foi algo muito triste, mas que precisa ser divulgada como uma espécie de denúncia, porque a palhoça já estava parada por falta de manutenção", acrescenta Adrísia.

Entre as características da estrutura, há propriedade de conforto térmico e permite que a construção possa "respirar", evitando alguns tipos de desgaste. "Esse espaço só consegue ser um terapêutico dessa forma por causa da sua materialidade. Se fosse de concreto, todo 'fechadão', a gente não sentiria esse microclima", aponta a arquiteta.

É uma movimentação de descoberta, de pertencimento e de entender o Mismec como uma extensão da minha casa. Esse bairro periférico precisa de vários outros olhares, não um olhar romântico, mas que mesmo diante assim de todas as dificuldades, as adversidades que tem uma periferia, ele ainda consegue manter e cultivar um espaço desse de cuidado Adrisia Rocha Arquiteta

Dificuldades financeiras

Por 19 anos, o Mismec teve parceria com a Prefeitura de Fortaleza com repasse anual de R$ 843 mil, como explica o gestor administrativo. "Arcávamos com as despesas dos funcionários, luz e até alimentos – esse convênio bancava a instituição –, mas foi encerrado em agosto de 2023", completa.

Na época, a gestão municipal indicou que seria feito um chamamento público, mas na sequência a informação foi de falta de verba, de acordo com o gestor. "Depois que a verba foi cortada, os funcionários entraram no seguro desemprego, mas alguns continuaram como voluntários da instituição", contextualiza Cláudio.

Nesse período, a Secretaria da Proteção Social do Governo do Estado firmou uma parceria com o Mismec para o repasse de alimentação, disponibilização de cursos de qualificação profissional e pagamento de profissionais.

A gente chegava a atender 6.000 pessoas por mês e hoje estamos entre 1.000 e 1.500. Então, assim, tem a procura, mas a gente não consegue", pondera. No momento, é feita uma articulação com a nova gestão municipal para a retomada da parceria. Antônio Cláudio Gestor administrativo do Mismec

Como ajudar

Doações podem ser feitas pelo PIX ou transferência bancária. Confira os dados:

Doações no PIX: 00.804.975/0001-72

Banco do Brasil

Agência: 3469-X

Conta Corrente 4173-4