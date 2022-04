Programa Jovens Embaixadores 2022: duas estudantes cearenses são selecionadas

O Ceará tem duas estudantes entre os selecionados para participar do programa Jovens Embaixadores 2022. Vitória Lima Albuquerque e Yasmin Oliveira Martins foram escolhidas para representar o estado entre os 50 participantes do programa.

O programa, que já completa 20 anos, proporciona a experiência de intercâmbio cultural nos Estados Unidos para estudantes do Ensino Médio de escolas públicas. Ao todo, 690 jovens brasileiros já participaram da experiência.

Vitória, do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó, em Fortaleza, participa de projeto retratando o contexto da juventude cearense.

Já Yasmin, da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Lions Club, em Crateús, participa da Associação MAMA, iniciativa que oferece assistência a mulheres que lutam contra o câncer.

Legenda: As jovens irão viajar para os Estados Unidos em julho Foto: Reprodução

O Jovens Embaixadores tem como um dos principais princípios o engajamento dos estudantes em ações de impacto e empreendedorismo social. O objetivo é que, por meio destas atividades, os jovens atuem diretamente na transformação positiva do meio onde estão inseridos.

Processo seletivo

As jovens foram selecionadas entre 6.435 inscrições, após passarem pelas etapas de prova escrita e oral em inglês. Para concorrer, era necessário saber falar inglês, ter desempenho escolar de excelência e perfil de liderança, além de participar de projetos de empreendedorismo social ou ter tido uma ideia que gerasse impacto coletivo.

A viagem dos Jovens Embaixadores está prevista para ocorrer no período de 1º a 17 de julho deste ano. Na primeira semana, os estudantes participam de oficinas sobre liderança e empreendedorismo, visitam escolas, conhecem projetos sociais e reúnem-se com representantes do governo norte-americano, em Washington.

Em seguida, viajam para outra cidade, onde participam de atividades relacionadas ao tema do programa, visitam projetos de empreendedorismo jovem, fazem apresentações sobre o Brasil e fortalecem seu perfil de liderança.

Sobre o programa

Atualmente, o Programa Jovens Embaixadores é realizado em todos os países do continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina.

O programa tem como parceiros o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), as Secretarias Estaduais de Educação, a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, além das empresas FedEx, MSD e IBM, e também, da PLT4Way Inglês e Inclusão Social e da USBEA – Associação de ex-Bolsistas de Programas do Governo Americano.

Mais informações estão disponíveis no site https://jovensembaixadores.org.br

