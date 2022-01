Fortaleza lança programa de intercâmbio nacional para jovens líderes comunitários

Jovens 18 e 29 anos, egressos do ensino público e residentes em Fortalezas, podem participar de programa de intercâmbio nacional lançado, nesta quarta-feira (19), pela Prefeitura. As inscrições para o projeto estão abertas, através do site Seleção Juventude, e seguem até o dia 28 de janeiro.

A iniciativa, que oferta 100 vagas, é voltada para pessoas que atuam em projetos sociais nas comunidades da cidade, visando formar novas lideranças locais.

Os selecionados ganharão passagem de ida e volta, acomodação, transporte de chegada e retorno no destino e seguro viagem fornecidos pelo Município, além de uma bolsa no valor de R$ 1.600.

Quem pode participar?

Os interessados em se candidatar à inciativa devem preencher os seguintes pré-requisitos:

Ter no mínimo 18 anos, completos até esta quarta-feira (19), e no máximo 29 anos até 31 de março de 2022;

Ser egresso do sistema público de ensino e/ou do Programa Academia Enem (edições 2019 e 2020);

Residir no município de Fortaleza;

Desenvolver e/ou participar de projetos em ONGs de impacto social nas comunidades em que residem.

Intercâmbio em 5 capitais do Brasil

O selecionados serão distribuídos em cinco capitais do País, onde realizarão um intercâmbio de experiências e aprendizados durante oito semanas. As cidades para onde os jovens serão enviados são:

Campo Grande (Mato Grosso do Sul);

Manaus (Amazonas);

Recife (Pernambuco);

Rio de Janeiro;

São Paulo.

Cada localidade receberá 20 participantes do programa, que atuarão como voluntários em organizações não governamentais (ONGs), onde desenvolveram, com a orientação de tutores, projetos de intervenção social voltados para a comunidade em que atuam na capital cearense.

nunca saíram da sua comunidade, de Fortaleza, e que vão ter uma oportunidade de conhecer essas cidades, essas realidades, e as maneiras que a galera de lá enfrenta os desafios." Sarto Nogueira Prefeito de Fortaleza "São jovens que, provavelmente,, de Fortaleza, e que vão ter uma oportunidade de conhecer essas cidades, essas realidades, e as maneiras que a galera de lá enfrenta os desafios."

Premiação dos projetos

Ao fim do intercâmbio cultural, os jovens retornam à Fortaleza, onde a prefeitura selecionará os 20 melhores projetos a serem chancelados como espaço “Aqui tem Juventude”.

Os autores das iniciativas vencedoras ainda ganham os seguintes prêmios:

Notebook;

Impressora;

Projetor;

Caixa de som;

Tela de projeção.

Saiba mais no edital do programa Liderança Jovem Fortaleza.

