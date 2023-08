Prefeitura de Fortaleza anuncia criação de Escola de Saúde Pública ainda em 2023

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta segunda-feira (31) o projeto da Escola de Saúde Pública da Capital. O equipamento funcionará no antigo prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na Praia de Iracema, que passará por reforma — as obras estão orçadas em R$ 500 mil.

De acordo com a Prefeitura, que promete a inauguração ainda neste ano, a escola será para "capacitar e formar profissionais com conhecimentos sólidos em políticas públicas, epidemiologia, gestão de serviços de saúde e outras disciplinas fundamentais".

A Escola de Saúde Pública de Fortaleza deve ser instituída por meio de decreto municipal.

O corpo de funcionários será composto por profissionais do Município e "parceiros de instituições de ensino a nível nacional e internacional". A expectativa é de que a escola beneficie 16 mil colaboradores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mas o Executivo trabalha com a possibilidade de oferecer cursos, também, para o público externo.

Além disso, o prefeito comentou que o local servirá para residências médicas e disse que os cursos ofertados contarão com recursos do Governo Federal. Também estão previstos programas de extensão e eventos científicos.

Estrutura

O equipamento contará com laboratórios, salas de aula, auditórios, biblioteca especializada e espaços de convivência para estudantes e professores.

Nova Funsaúde

O anúncio da Escola de Saúde Pública de Fortaleza vem na esteira do anúncio da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde da Capital (Fagifor), instituição que deverá fazer a gestão de hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), postos e outros equipamentos da saúde municipal. A estrutura é semelhante à Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), criada em 2020 pelo Estado e extinta há três meses.

Na gestão estadual, existe uma Escola de Saúde Pública, que funciona no Meireles.

