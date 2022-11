Prefeitura amplia aplicação de vacina meningocócica C para pessoas até 59 anos de idade

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Fortaleza ampliou a aplicação da vacina meningocócica C (conjugada) para o público-geral até 59 anos de idade e a partir de 60 anos em situações especiais, como surtos ou viagens para áreas endêmicas. O imunizante está disponível nos 116 postos de saúde da Capital.

De acordo com o Executivo municipal, a extensão do público-alvo segue até fevereiro do próximo ano ou enquanto durar o estoque de doses. O objetivo é proteger a população contra a doença meningocócica do sorogrupo C aumentando a cobertura vacinal e, assim, evirando a circulação da doença no País.

A meningocócica é uma infecção causada pela bactéria Neisseria meningitidis que pode evoluir para meningite (infecção do cérebro e da medula espinhal), septicemia (infecção da corrente sanguínea) e outras doenças mais graves. Ela é transmitida por gotículas de pessoa para pessoa, através do beijo, da tosse ou de espirros.

Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Vanessa Soldatelli, as coberturas vacinais, de forma geral, caíram consideravelmente no Brasil, o que prejudica a proteção contra algumas doenças.

"Essas mudanças impactam positivamente na proteção da população até 59 anos de idade. As orientações do Ministério da Saúde têm como base conhecimentos técnico-científicos, com o propósito de ampliar o acesso e a proteção dos grupos etários contemplados. É importante frisar a necessidade da prevenção. A vacina é proteção contra a doença”, explica Soldatelli.

Vacina meningocócica C

A vacina meningocócica C consta no Calendário Nacional de Imunização. Segundo o cronograma, são indicadas duas doses, aos 3 e 5 meses de idade, e um reforço aos 12 meses. Adolescentes de 11 a 14 anos também devem receber uma dose da vacina meningocócica ACWY.

Se a criança até 10 anos não tiver se vacinado, ela deve tomar uma dose da vacina. O restante da população também está apto a tomar uma dose, mediante apresentação de documento original com foto.

Em 2020, Fortaleza chegou a 100% de cobertura vacinal das duas doses da Meningocócica C. Em 2021, a cobertura foi de 73,75%. De janeiro a outubro deste ano, conforme a Prefeitura, o índice está em 75%.

Sintomas

Os principais sintomas da meningite, segundo o Ministério da Saúde, são:

Febre;

Rigidez na nuca;

Fotofobia (aumento da sensibilidade à luz);

Dor de cabeça intensa;

Vômitos;

Alterações neurológicas.

Serviço

Aplicação de dose de vacina meningocócica C (conjugada)

Onde estão aplicando: em todos os 116 postos de saúde de Fortaleza

Em que horário: 7h30 às 18h30

Quem pode tomar: público em geral até 59 anos de idade