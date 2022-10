São Paulo registra mais duas mortes por meningite meningocócica

A cidade de São Paulo registrou mais dois óbitos por meningite meningocócica de segunda (3) para terça-feira (4). As vítimas são uma mulher de 20 anos, moradora da zona Sul, e um homem, 22, da zona Norte. O tipo de bactéria do sorogrupo deve sair em cinco dias após análise laboratorial.

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que os diagósticos são isolados e não têm relação com o surto na Vila Formosa e Aricanduva, onde houve cinco casos de meningite meningocócica do mesmo tipo C, no período de 16 de julho a 15 de setembro, com um óbito.

“A SMS esclarece que se considera surto da doença meningocócica quando há ocorrência de três ou mais casos do mesmo tipo em um período de 90 dias na mesma localidade”, disse a secretaria.

Balanço atualizado da Pasta, informou que a cidade contabiliza 52 diagnósticos positivos da doença meningocócica desde o início do ano. Os óbitos somam 10.

Imunização

A vacina contra a meningite meningocócica C deve ser aplicada em bebês de 3, 5 e 12 meses. Já o de meningite ACWY atualmente é aplicado na faixa etária de 11 a 14 anos de idade.

Apenas em situações excepcionais, como a do surto localizado que ocorre nos distritos da Vila Formosa e Aricanduva, os imunizantes são indicados para adultos.

Profissionais de saúde que comprovarem vínculo empregatício em serviços de São Paulo poderão acessar o imunizante. Eles devem apresentar ainda documento de conselho de classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma.