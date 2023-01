Plano para quadra chuvosa de 2023 abrange monitoramento de áreas de risco e limpeza de canais

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quinta-feira (19) o plano de contingência para a quadra chuvosa de 2023, com ação integrada de diversos órgãos para a recuperação e limpeza de ruas e monitoramento do tráfego e áreas de risco.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) definiu plano de emergência para minimizar os impactos no trânsito, com videomonitoramento em tempo real. Os semáforos próximos a vias parcialmente alagadas ou desvios terão o tempo ajustado.

Para o atendimento de famílias desabrigadas, a Defesa Civil prevê a distribuição de mantas, lonas, cestas básicas e outros itens.

"A Prefeitura ainda poderá fazer o encaminhamento das pessoas atingidas a políticas como o aluguel social, abrigo solidário ou programa de locação social, quando necessário", apontou o órgão.

Serão destinadas 16 equipes para a limpeza de canais e seis equipes para a limpeza de bocas de lobo. As ações contam com reforço de 21 equipamentos, entre caçambas e escavadeiras.

“O Comitê conta com recursos de videomonitoramento. Com esta tecnologia, nós podemos agir mais rápido e minimizar problemas. Além disso, entre os órgãos do Estado, temos a Funceme, que nos entregará um estudo sobre as chuvas na Capital para que possamos fazer esse monitoramento de forma ainda melhor", destacou o titular da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa.

Ações preventivas

As ações preventivas para limpeza e recuperação de ruas foram intensificadas nos meses que antecedem a quadra chuvosa, segundo a Prefeitura.

Em relação à infraestrutura viária, mais de mil ruas e avenidas foram recuperadas, totalizando mais de 1,1 mi de m². Em relação a 2021, o número de vias recuperadas aumentou 112%, segundo a prefeitura.

A gestão municipal investiu mais de R$ 514 mi em obras de infraestrutura viária e deve destinar mais R$ 171 milhões para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), que já realizou a urbanização de 411 ruas.

Por meio do Pacote de Recuperação Asfáltica, a prefeitura recuperou 575,3 m² de ruas de maneira emergencial, na grande maioria dos bairros da capital.

Com a parceria entre Secretaria de Gestão Regional (Seger), Defesa Civil de Fortaleza e Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), 140 canais foram limpos e 9 mil bocas de lobo desobstruídas nos últimos meses.

Cerca de 86,5 toneladas de material foram retiradas da rede de drenagem urbana e dos recursos hídricos. Entre os locais que passaram por limpeza estão os canais do Cuca Jangurussu, do Lagamar, do Aracapé e o sangradouro da Lagoa de Messejana.

Além disso, mais de 11 mil árvores passaram por poda ou recolhimento, com objetivo de evitar a queda de árvores e quebra de galhos.