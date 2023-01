Chuvas intensas devem seguir no Ceará nos próximos dias; veja cidades que podem ser atingidas

As chuvas intensas que caem em quase todo o Estado há cinco dias devem continuar neste fim de semana, conforme projetam órgãos meteorológicos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o risco de chuvas e ventos fortes em 160 dos 184 municípios cearenses. Para 37 deles, o aviso meteorológico é de grau dois, quando as precipitações podem atingir 100 mm/dia e rajadas de até 100 km/h.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'.

O alerta do Inmet foi emitido nesta quinta-feira (19) e é válido até às 10 horas de amanhã. Contudo, a depender as condições climáticas pode ser renovado, a exemplo do que vem acontecendo nos últimos dias. Este é o quarto aviso consecutivo que o Inmet divulga.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo : Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuva para os próximos dias em todo o Estado. Nesta sexta-feira, dia 20, e sábado, 21, o prognóstico é de "alta possibilidade" de chuva para todas as 8 macrorregiões do Ceará.

Fortes chuvas

Entre as 7 horas de quarta e 7 horas desta quinta, a Funceme registrou precipitações em mais de 135 cidades. Os maiores índices se concentraram nas regiões do Cariri, Centro-Sul e Sertão Central. A cidade de Boa Viagem liderou o ranking, com 98 milímetros. Em seguida, aparecem os municípios de Jucás (82 mm) e Parambu (79 mm).

Na Capital cearense, a chuva já se arrasta por 11 dias consecutivos. Nas últimas 24 horas a Funceme contabilizou o acumulado de 35 milímetros. Em alguns trechos de Fortaleza, houve pontos de alagamentos, a exemplo da Avenida Heráclito Graça, onde diversos veículos ficaram presos diante do alto volume da água na via.

Cidades na lista do alerta de grau 2:

Ararendá Barroquinha Camocim Cariré Carnaubal Chaval Coreaú Crateús Croatá Frecheirinha Graça Granja Guaraciaba do Norte Ibiapina Independência Ipaporanga Ipu Ipueiras Martinópole Moraújo Mucambo Nova Russas Novo Oriente Pacujá Parambu Pires Ferreira Poranga Quiterianópolis Reriutaba São Benedito Sobral Tamboril Tauá Tianguá Ubajara Uruoca Viçosa do Ceará

