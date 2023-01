Chuva de granizo é registrada em cidade do Ceará; veja vídeo

Fortes chuvas

A chuva de granizo não foi o único evento registrado no Ceará nas últimas horas que impressionou a população. Fortes precipitações, acompanhadas de ventanias, trouxeram prejuízos para Iguatu e Icó, cidades vizinhas à Jucás. Em Icó, a chuva derrubou uma imagem de Nosso Senhor do Bonfim na praça da cidade. Não houve feridos.

O monumento, esculpido por Franciné Macaro Diniz, foi inaugurado pela Diocese de Iguatu em 23 de setembro de 2016.

Em Iguatu, principal cidade da região Centro-Sul, as chuvas vieram acompanhadas de raios e trovões. Alguns bairros registraram oscilação na força de energia. Em 2022, a região registrou mais de 180 mil raios, ficando em segundo lugar das áreas mais atingidas, conforme balanço da Enel.

Continuidade dos eventos

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas e ventos fortes tendem a ter continuidade. O órgão federal emitiu alerta, válido até às 10 horas de amanhã (19), para 113 cidades cearenses. Nestes municípios há possibilidade de precipitações de até 50 milímetros por dia e ventos com rajadas de até 60 km/h.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial', que atualmente está em vigência/ o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará neste ano.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Chuvas no Ceará

Entre as 7 horas desta terça-feira (17) e 7 horas de hoje (18), a Funceme registrou chuva em pelo menos 66 municípios. O destaque foi a cidade de Orós, que obteve o maior índice pluviométrico com 52 milímetros. Em seguida aparecem as cidades de Quixelô (36 mm), Iguatu (30 mm), Piquet Carneiro (28 mm) e Ererê, com 27 mm.

Para esta quinta-feira, a previsão da Funceme é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões". Na sexta, o órgão prevê possibilidade de chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte. "Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva".

