Plano operacional do Pré-Carnaval de Fortaleza 2023 é divulgado pela Prefeitura; veja alterações

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira (19), o plano operacional para o Ciclo Carnavalesco de 2023. Diversos orgãos municipais serão mobilizados para garantir a ordem e o conforto dos foliões.

Nesta primeira etapa, as festas acontecerão aos fins de semana entre os dias 20 de janeiro e 12 de fevereiro, em nove polos diferentes.

Veja abaixo como ficarão os serviços de trânsito, assistência médica, transporte público, segurança, limpeza, ambulantes, proteção de crianças e adolescentes e fiscalização.

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) montou uma operação especial de tráfego para todos os dias e locais, sendo eles:

Polo do Raimundo dos Queijos

Esta programado bloqueio nas ruas:

Rua General Bezerril com a Rua Castro e Silva.

O bloqueio acontecerá todos os domingos do período (22 e 29 de janeiro e 5 e 12 de fevereiro) das 6h às 18h.

Polo do Benfica

Estão programados bloqueios nas ruas:

Rua Wadery Uchoa com Av. 13 de Maio ;

com ; Rua Paulino Nogueira com Rua Marechal Deodoro ;

com ; Rua Paulino Nogueira com Rua Santo Antônio ;

com ; Rua João Gentil com Rua Paulino Nogueira.

Os bloqueios aos sábados (21 e 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro) serão a partir das 14h e nos domingos (22 e 29 de janeiro e 5 e 12 de fevereiro) a partir das 8h.

Polo do Mercado dos Pinhões

Estão programados bloqueios nas ruas:

Rua Visconde de Pelotas com Rua Gonçalves Ledo ;

com ; Rua Nogueira Acioli.

Os bloqueios acontecerão as sextas e sábados (21, 27 e 28 de janeiro e 3, 4, 10 e 11 de fevereiro) das 6h às 23h.

Polo da Praça do Ferreira

Estão programados bloqueios nas ruas:

Rua Floriano Peixoto com R. Pedro Borges ;

com ; Rua Floriano Peixoto com R. Pedro Pereira ;

com ; Rua Major Facundo com R. São Paulo.

Os bloqueios acontecerão às sextas e sábados (20, 21, 27 e 28 de janeiro e 3, 4, 10 e 11 de fevereiro) a partir das 16h.

Além dos bloqueios, existirá a coibição do estacionamento, também nas sextas e sábados de festa, a partir das 4h da manhã.

Polo do Aterrinho

Estão programados bloqueios nas vias:

Av. Beira-Mar , entre a Rua Idefonso Albano e Rua Arariús; e

, a Rua Idefonso Albano e Rua Arariús; e Rua João Cordeiro, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar.

Os bloqueios acontecerão aos sábados (21 e 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro) a partir das 14h.

Durante os sábados também haverá coibição de estacionamento da Rua João Cordeiro a partir de 7h.

Polo do Aterro da Praia de Iracema

Estão programados bloqueios nas ruas:

Av. Historiador Raimundo Girão , entre a Av. Barão de Studart a Rua Ildefonso Albano;

, entre a Av. Barão de Studart a Rua Ildefonso Albano; Ruas compreendidas entre a Av. Monsenhor Tabosa e a Av. Historiador Raimundo Girão.

a Av. Monsenhor Tabosa e a Av. Historiador Raimundo Girão. Av. Rui Barbosa , entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar; e

, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar; e Av. Beira-Mar, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Barão de Studart.

Os bloqueios acontecerão aos sábados (21 e 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro) a partir das 14h.

Durante os sábados também haverá coibição de estacionamento da Rua João Cordeiro a partir de 7h.

Polo da Mocinha

Estão programados bloqueios nas ruas:

Rua João Cordeiro com Rua Ten. Benévolo ;

com ; Rua Alfredo Prudente com Rua Ten. Benévolo ;

com ; Rua Dep. Moreira da Rocha com Rua Padre Pita ; e

com ; e Rua Pe. Climério com R. Antônio Augusto.

Os bloqueios acontecerão aos sábados (21 e 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro) a partir das 14h.

Durante os sábados também haverá coibição de estacionamento da Rua João Cordeiro a partir de 7h.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Equipes da área da saúde prestarão serviços no Aterrinho da Praia de Iracema e na Praça da Gentilândia, tanto no Posto Médico Avançado (PMA), como nos veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A estrutura do PMA conta com salas de acolhimento, observação, procedimentos e de estabilização, que possui equipamentos como cardioversor, ventilador Mecânico de transporte, aspirador, cilindro de O², carrinho de emergência, material hospitalar, medicamentos e de resgate.

Os pacientes que necessitarem ir para um hospital poderão ser encaminhados, via unidades móveis, ao Instituto Dr. José Frota (IJF), Frotinha Antônio Bezerra, Frotinha Parangaba, Gonzaguinha Barra e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Pirambu, Praia do Futuro e Vila Velha.

TRANSPORTE PÚBLICO

O atendimento nos polos carnavalescos será realizado pelas linhas regulares do Sistema de Transporte Público Coletivo. Além da frota regular dos fins de semana, serão acrescidos alguns ônibus que passarão próximo ao Aterrinho na Praia de Iracema aos sábados de festas.

SEGURANÇA

A segurança ficará por conta da Guarda Municipal (GMF). O patrulhamento acontecerá, em todos os polos festivos, por meio de viaturas, a pé, em motocicletas, salvamento aquático e câmeras de videomonitoramento em tempo real pela Central de Operações Integradas (COI-BM).

LIMPEZA

A limpeza será de responsabilidade da Ecofor Ambiental e Marquise, sendo setorizada conforme cada polo. Os serviços devem ser executados posteriormente a realização de cada evento.

AMBULANTES

As vendas de alimentos e bebidas serão feitas por ambulantes cadastrados pela Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, mais de 500 ambulantes atuarão de forma itinerante e fixa nos polos Aterrinho da Praia de Iracema e Mocinha.

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Será realizada ação protetiva para acompanhar possíveis casos de violação de direitos praticados contra crianças e adolescentes nos polos da Praça do Ferreira, Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões e Benfica.

No total, 26 educadores sociais e técnicos da Funci e do Programa Ponte de Encontro realizarão a abordagem social para identificar situações como trabalho infantil, situações de negligência e violência.

Durante os fins de semana do Pré-Carnaval, acontecerá plantão do Conselho Tutelar em sua sede (Casa da Criança e do Adolescente Cearense) com dois membros.

Um membro atuará de forma itinerante nos locais de concentração de foliões previamente pactuados com a Secultfor. O segundo atenderá as demandas que forem identificadas pelas equipes de abordagem especializada de rua.

FISCALIZAÇÃO

Mais de 200 agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) realizarão a organização e controle urbano nos nove polos pré-carnavalescos de 20 de janeiro a 12 de fevereiro.

Serão verificados:

Comércio ambulante não autorizado ;

; Obstruções irregulares em logradouros;

em logradouros; Cumprimento das autorizações emitidas para os permissionários;

para os permissionários; Uso indevido de paredões de som,

Serão apreendidos:

Estruturas irregulares e garrafas de vidro ;

e ; Produtos inflamáveis ; e

; e Materiais proibidos pela Vigilância Sanitária, como os cigarros eletrônicos.

