Padre tem crise de riso ao anunciar prêmio de festa da padroeira em Tauá: ‘Dez corridas de mototáxi’

As festas de padroeiras das igrejas católicas em todo o Brasil são marcadas por ações sociais com premiações que visam arrecadar recursos para os templos. Entretanto, um brinde inusitado fez o padre Antônio José, que lidera a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Tauá, no Interior do Ceará, ter uma crise de riso.

“Dez corridas de mototáxi”, anunciou o sacerdote antes de não conseguir conter a gargalhada. Na ocasião, o religioso falava sobre os brindes previstos na festa da padroeira da igreja que fica no bairro tauaense de Alto Brilhante.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível notar que o anúncio fez com que os fiéis também rissem e aplaudissem.

Veja vídeo do padre que viralizou

"Lá no Alto Brilhante, anunciaram a festa de Nossa Senhora das Graças. Aí anunciaram: 'temos valiosos prêmios'. Aí tinha um prêmio que eu nunca tinha visto: 10 corridas de mototáxi", iniciou ele no vídeo, caindo no riso e divertindo os fiéis.

O religioso ainda aproveitou para tirar uma brincadeira com o mototáxi, profissional que provavelmente ofereceu o prêmio.

"Eu nunca tinha visto um negócio tão engraçado desse jeito. Eu já tinha visto botar em sorteio de festa calcinha, né? Mas de mototáxi eu nunca tinha visto. Isso é cômico, porque, se tivesse o dízimo, não era para estar essas coisas. Eu sei que o pobre do mototáxi deu o que tinha", brincou o sacerdote, ao interagir com a plateia.

Nas redes sociais, internautas se divertiram com o registro do momento inusitado na paróquia cearense. "Tá é bom, já serve muito", opinou uma usuária do Instagram. "Padre, eu queria mesmo. Aqui onde moro, sentou na moto é 25 'conto'", comentou outra. "Ruim é se as corridas forem longe", observou um terceiro seguidor.