Mapa reúne indicações de locais seguros para a população LGBT+ em Fortaleza

Segurança e acesso. Estas são as duas palavras que guiam a construção do ‘Mapa LGBT+’ de Fortaleza. O projeto está coletando indicações de locais seguros para essa população, incluindo espaços de sociabilidade, atenção à saúde, religião, atividade física, cultura e fervo.

A iniciativa é uma das ações lideradas pela VoteLGBT, organização que atua para aumentar a representatividade LGBT+ nos espaços da sociedade, principalmente na política. Na capital cearense, o mapeamento é apoiado pelo Grupo Resistência Asa Branca (GRAB).

A entidade organizou uma plataforma para receber as indicações. Por meio deste formulário, é possível sugerir locais que integrarão o ‘Mapa LGBT+’. O lançamento oficial está previsto para o dia 4 de julho.

“O mapeamento é esse processo de tentar identificar no território, a partir das pessoas que estão engajadas, espaços sejam eles formais ou informais que são reconhecidos e vividos pelas pessoas como espaços seguros, de sociabilidade, companheirismo, de acesso a serviços de saúde, à assistência social e assim por diante” Bru Pereira Vice-diretora do VoteLGBT

ACESSO

Bru ressalta que um dos desdobramentos do mapa é entender a situação do território em relação à população LGBT+. A partir disso, a indicação de locais e serviços fora dos grandes centros é importante para a descentralização.

Outro ponto, comenta a diretora, é que algumas cidades possuem uma grande quantidade de locais de diversão e sociabilidade, enquanto há pouco investimento em espaços de saúde especializada. Isso pode gerar uma discrepância no entendimento do que é relevante para as pessoas LGBT+, sendo que as duas áreas devem ser fortalecidas e complementares.

“Às vezes a gente vê uma desproporção muito grande entre a oferta de serviços públicos de saúde e espaços de lazer e sociabilidade. Isso tudo indica como a gestão pública e a própria organização da vida urbana entendem o acesso e o que é importante para as pessoas LGBT+”, enfatiza Bru Pereira.

INDICAÇÕES

A participação da comunidade LGBT+ é o ponto de partida para a construção do mapa. As indicações são analisadas com a ajuda de parceiros e produtores locais que, em alguns casos, atuam para investigar e sondar pessoas do território acerca da segurança daqueles espaços. Nesse sentido, o trabalho vai além dos que oficialmente são voltados para essa população.

“Compõem esse mapeamento também ONGs e coletivos que de maneira pública afirmam o compromisso com pessoas LGBTs, mas a gente tem aqueles outros lugares que são informalmente seguros, como bares, praças, talvez algum shopping. E geralmente esses espaços oficiosos acabam se tornando seguros através de um boca a boca”, relata Bru.

Legenda: As pesquisas nas paradas do Orgulho LGBT+ ajudam a entender as principais demandas da comunidade Foto: Kid Jr.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

A vice-diretora do VoteLGBT explica ainda que a organização atua pensando em questões de acesso e representatividade, sobretudo em cargos de tomada de decisão, como é o caso da política. Nessa perspectiva, o mapa cumpre um papel de fortalecimento da causa.

“A gente tem um entendimento de que se não existe um acesso digno, respeitoso, seguro, em espaços do cotidiano, da manutenção da vida, a gente não consegue ter pessoas que vão acessar esses espaços de tomada de decisão, como a câmara de vereadores e prefeituras, por exemplo.”

RELIGIÃO

Entre os tipos de indicações possíveis, os participantes podem apontar espaços religiosos seguros para a população LGBT+ em Fortaleza. Como conta Bru, a partir de pesquisas nas paradas do Orgulho e pela Diversidade Sexual, a organização identificou um grande número de pessoas que se identificam como participantes de alguma religião e que têm esse pertencimento como importante.

"A gente mapeia também esses lugares, como uma forma de tentar desarmar essa percepção de que a religiosidade é inerentemente contra as pessoas LGBTs, falando sobretudo de religiões cristãs, mas ao mesmo tempo de mostrar para as pessoas que vivem tensões nos espaços religiosos delas, que existem outros que talvez possam ser mais acolhedores”, defende.

Confira alguns locais que estarão no ‘Mapa LGBT+’:

Feira Empreendedora LGBT

Coletivo composto por empreendedores LGBT+

Eixo: Sociabilidade, Cultura, Outras

Categoria: Varejo

Instagram

Associação de Travestis e Mulheres Transexuais do Ceará-ATRAC

A ong tem como missão, desde sua fundação, a melhoria da qualidade de vida de travestis e transexuais do Ceará, por meio da construção permanente de suas cidadanias e da luta pela garantia de seus direitos.

Eixo: ong

Instagram

Associação Transmasculina do Ceará - ATRANS-CE

Controle Social-Sociedade Civil

Eixo: ong

Instagram

atransce@gmail.com

Barraca do Joca

Bar 100% exclusivo para o vale. Situado na Praia de Iracema

Eixo: Outras/Bar

Av. Beira Mar, 3211 | Q36 Meireles, Fortaleza/Ceará- 60165-121

Instagram

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Exposição de arte, praça de alimentação área de circulação e passeio.

Eixo: Atividade Física, Cultura, Sociabilidade, Outras

Lazer para grupo de amigos

R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60060-390

GRAB - Grupo de Resistência Asa Branca

O GRAB é uma ONG de defesa dos direitos humanos de pessoas LGBT+

Eixo: Assistência, ONG, Política, Cultura

Rua K (Ipê Amarelo), 1022 - Itaperi - Fortaleza - CE - CEP 60714-665

Site

Instagram | Facebook

Ilè Ibá Asè Kpósú Aziri

Espaço Religioso

Eixo: Nutrição de Fé

R. Campo Maior, 356 - Rachel de Queiroz, Fortaleza - CE, 60714-730

WhatsApp/YouTube

Instagram

Centro de Formação Capacitação e Pesquisa Frei Humberto