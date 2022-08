Jangada com 3 pescadores desaparece neste fim de semana no Ceará; buscas acontecem em Aracati

Três pescadores a bordo da jangada “Vivian JBM” estão desaparecidos desde o último sábado (27), quando entraram no mar da Praia de Quixaba, em Aracati, às 3h com previsão de retorno para às 16h do mesmo dia. A Marinha do Brasil realiza operação de busca e salvamento para encontrar o grupo.

Os representantes da Marinha foram acionados ainda no sábado, às 18h, sobre a falta de contato com os pescadores. Na sequência, foi aberta uma Operação de Busca e Salvamento, coordenada pelo Salvamar Nordeste.

Participam da ação a Capitania dos Portos do Ceará e a Agência da Capitania dos Portos em Aracati. Para as buscas, os marinheiros usam o Navio Patrulha “Guaíba”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, que se deslocou para a área de busca.

Reforço das buscas

Além disso, a Marinha do Brasil consegue uma visão mais ampla da área de buscas com o uso da Aeronave P-95, da Força Aérea Brasileira. As colônias de pesca das comunidades próximas ao município de Aracati também foram acionadas para integrar os esforços nas buscas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE