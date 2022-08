Inscrições para o 'Academia Enem' encerram nesta terça-feira (2)

Interessados em participar do 'Academia Enem', o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da Prefeitura de Fortaleza, têm até esta terça-feira (2) para se inscrever online. Há três mil vagas disponíveis nesta edição do programa, que começou em maio deste ano.

Os novos estudantes vão poder acessar gravações de aulas ministradas por professores de todo o País e um banco de questões para exercícios. Na plataforma digital, as correções são imediatas e o participante também tem acesso às soluções elaboradas por professores e outros alunos.

Outro recurso disponibilizado pelo curso municipal é um cronograma de estudos semanal com base nas matérias que mais caem no vestibular, além de simulados, provas anteriores e correção de redações.

Podem se inscrever estudantes do ensino médio ou que já concluíram a etapa — são priorizados alunos da rede pública. As inscrições são confirmadas por e-mail, por onde também é enviado o link exclusivo de acesso à plataforma.

Descomplica

O 'Academia Enem' é um programa da Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Descomplica, plataforma online de educação. Por meio de celulares, notebooks ou computadores, os participantes têm aulas virtuais e podem enviar redações e recebê-las corrigidas.

Cronograma de aulões presenciais

Além das aulas virtuais, o 'Academia Enem' também promove aulões presenciais no Ginásio Paulo Sarasate e oferece simulado e material didático para auxiliar nos estudos. Confira o cronograma:

Agosto

Datas:

06 e 07 (sábado e domingo)

20 e 21 (sábado e domingo)

Horário: 13h

Outubro

Datas:

08 e 09 (sábado e domingo)

22 e 23 (sábado e domingo)

Horário: 13h