Incêndio destrói barracas de praia na orla de Fortaleza; veja vídeo

Pelo menos 3 barracas de praia no Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza, foram destruídas por um incêndio na madrugada deste sábado (10), por volta das 4h55. Segundo nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, o fogo começou na barraca Estrela do Mar e rapidamente se alastrou para as barracas Skyna Gourmet e Barraca do Zezinho, "devido ao vento e à cobertura de material altamente inflamável". Apesar dos significativos danos materiais, não há feridos.

O presidente da associação ainda informou que, na realidade, foram quatro as barracas atingidas. Segundo os Bombeiros, a divergência entre os números ocorre porque uma da barracas possui dois CNPJs registrados. O quarto estabelecimento seria a barraca Visão do Mar.

Confira imagens do combate ao fogo e como ficaram as barracas após o incêndio:

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, somente a perícia irá determinar a causa do acidente. No entanto, moradores e trabalhadores da região suspeitam que uma ligação clandestina pode ter causado o incêndio.

Segundo a corporação, três guarnições foram deslocadas e cerca de 20 mil litros de água foram utilizados para combater o incêndio.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o presidente da Associação dos Empresários da Vila do Mar, Luiz Carlos de Oliveira, afirmou que há registros de imagens que mostram que o incêndio começou a partir do curto-circuito em um poste próximo às barracas.

Legenda: Segundo populares, fogo teria se alastrado após faíscas caírem na palhoça de uma das barracas Foto: Isaac Macêdo/TVM

"Nessa época do ano, em que o vento é muito forte, não teve como conter as chamas nesse primeiro momento. Uma barraca passou para a outra, que passou para a outra, e as quatro foram atingidas", explicou o presidente, que também destacou que várias famílias dependem unicamente do funcionamento das barracas para se sustentar.

Legenda: Chamas se alastraram pela proximidade das barracas Foto: Divulgação/CBMCE

Proprietário lamenta perda total: "Não sobrou uma colher"

Legenda: Barraca Visão do Mar ficou completamente destruída Foto: Isaac Macêdo/TVM

O garçom Caio Adrian, que trabalha em um dos estabelecimentos incendiados, destacou que o cenário na Vila do Mar é desolador. "É triste demais, porque aqui é um valor sentimental. Não é só uma empresa, uma barraca, é um valor sentimental, familiar mesmo", contou, em entrevista à TV Verdes Mares.

Proprietário da barraca Visão do Mar, José Leidson Lima Castelo Branco contou que soube do incêndio por volta das 5h, quando uma amiga o telefonou para avisar das chamas. Completamente destruída pelo fogo, a barraca era fonte de sustento para a família de José, incluindo filhos e netos, há 36 anos.

"Não sobrou uma colher. Nem colher tem aqui, não sobrou nada. Tudo foi derrubado e a própria barraca está desestruturada, queimada, as paredes que tem que ser refeitas", lamentou o empresário.

Todo o equipamento de uma vida de trabalho foi perdido no local. José destacou que foram queimados quatro freezers, um fogão, bujões de gás, caixas d'água, 70 conjuntos de cadeiras e mesas e 40 cadeiras sol, "tudo bom, de primeira". O estoque de bebidas da barraca também foi perdido.