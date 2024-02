Idoso morre após colisão com ônibus ao atravessar cruzamento com semáforo apagado

Emilson Reinaldo Castelo Branco, de 70 anos, morreu após colidir com um ônibus, na manhã desta sexta-feira (9). O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Doutor Justa Araújo com a Rua Cônego Lima Sucupira, no bairro Serrinha. Segundo apuração da Verdinha, os semáforos estavam apagados no momento do acidente.

De acordo com agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que estavam no local, a falta de energia prejudicou os sinais da região. A Enel foi procurada para esclarecimento, e disse que tudo já está normalizado.

Testemunhas afirmaram que a vítima estava acompanhada do filho, de 28 anos. O rapaz sofreu algumas escoriações e foi transferido para um hospital. Em relato, o outro filho de Emilson contou que era comum o pai levar o irmão para o trabalho todos os dias no mesmo trajeto. Polícia e agentes de trânsito estiveram no local do acidente.

Nota da Enel

A Enel Distribuição Ceará informa que houve uma interrupção para alguns clientes dos bairros Parangaba, Itaperi e Serrinha na manhã de hoje. O fornecimento encontra-se normalizado, e a distribuidora ainda apura as causas da interrupção na região.