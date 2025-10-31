Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de acidente de carro que perdeu o controle e atingiu muro da Base Aérea em Fortaleza

Ceará

Motorista perde o controle do carro e derruba muro da Base Aérea em Fortaleza

Placa de trânsito também foi derrubada

Redação 22 de Junho de 2025
parque rachel de queiroz, proteção ambiental, zona ambiental, veto, câmara municipal

PontoPoder

Evandro veta mudanças em áreas verdes de três bairros de Fortaleza; Câmara vai analisar o texto

Prefeitura ainda alterou leis sobre o zoneamento em outros três bairros, todas em vigor desde o fim do Governo Sarto

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025
Celulares, armas e munições apreendidos com suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas

Segurança

Cabo da PM é preso em operação que bloqueou até R$ 1 milhão em contas bancárias, em Fortaleza

Além da prisão por tráfico e associação para o tráfico, o policial também é investigado por comércio ilegal de munições de arma de fogo

Redação 23 de Abril de 2024
Acidente no bairro Serrinha

Ceará

Idoso morre após colisão com ônibus ao atravessar cruzamento com semáforo apagado

Vítima levava o filho para o trabalho

Redação 09 de Fevereiro de 2024
Maria Clara

Segurança

Corpo de técnica de enfermagem é encontrado na Sabiaguaba após jovem sair de festa com desconhecidos

Maria Clara, 20 anos, é natural do Rio Grande do Norte e estava de visita em Fortaleza

Redação 17 de Novembro de 2023
Homem sofreu várias lesões no corpo ao colidir em dois veículos

Ceará

Fugindo de blitz, motoqueiro entra na contramão na Av. do Aeroporto é perseguido e sofre acidente

O indivíduo estava com a carteira de habilitação vencida desde 2018

Redação 24 de Junho de 2022
O automóvel sendo depredado

Segurança

Homem é preso por esfaquear três pessoas que tentaram linchá-lo após acidente em Fortaleza

Ele se envolveu em acidente com uma motocicleta no bairro Serrinha

Redação 12 de Abril de 2022
Rafael Duarte Amaral

Segurança

Polícia prende homem suspeito de integrar grupo de Majestade e chefiar tráfico em Fortaleza

Rafael Duarte Amaral é apontado como responsável por administrar a venda de drogas no bairro Serrinha

Carol Melo 17 de Março de 2022
Perícia Forense

Segurança

Homem encontrado morto em pousada de Fortaleza sofreu infarto, diz Pefoce

A vítima estava no Ceará a negócios e teve um mal súbito

Redação 16 de Setembro de 2021
Pousada no bairro Serrinha, onde um homem foi encontrado morto

Segurança

Passageiro de 51 anos é achado morto em pousada próxima ao aeroporto

Estabelecimento diz que vítima passou mal e sofreu queda. Perícia aponta características de homicídio

Redação 15 de Setembro de 2021
1 2 3