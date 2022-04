Homem é preso por esfaquear três pessoas que tentaram linchá-lo após acidente em Fortaleza

Um homem foi preso após esfaquear três pessoas que tentaram linchá-lo depois de um acidente de trânsito no bairro Serrinha, em Fortaleza, nesta terça-feira (12).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele estava dirigindo um carro e acabou se envolvendo em colisão com uma motocicleta. Após o acidente, ele sofreu tentativa de linchamento e reagiu, esfaqueando três pessoas.

O caso ocorreu próximo à praça da Cruz Grande por volta do meio-dia. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao local ao saber da ocorrência. O automóvel foi depredado pela população.

As vítimas esfaqueadas tiveram ferimentos leves e foram socorridas a uma unidade de saúde próxima.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista e do motociclista. Segundo a SSPDS, o condutor do carro foi conduzido ao 5° Distrito Policial, e o caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará.