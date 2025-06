Motorista perde o controle do carro e derruba muro da Base Aérea em Fortaleza

O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro da Base Aérea de Fortaleza, no bairro Serrinha, na manhã deste domingo (22).

O acidente ocorreu na CE-401, na altura do quilômetro 01. Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), o automóvel saiu da pista no sentido Montese.

O carro atingiu uma placa de sinalização, que caiu sobre a via, e derrubou parte do muro da Base Aérea. O motorista teve ferimentos leves, segundo o BPRE.

Um vídeo do local mostra que o carro atingiu uma região de vegetação após 'atravessar' o muro. Além do motorista, uma mulher estava no banco do passageiro.

Responsáveis pela estrutura federal estiveram presentes e chegaram a um acordo com o condutor do carro para restituição dos danos.

O veículo foi removido por reboque. Um Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) do caso foi registrado.