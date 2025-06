Artefato explosivo é encontrado no estacionamento de faculdade em Sobral

Um artefato explosivo improvisado foi encontrado no estacionamento de uma faculdade em Sobral, no norte do Ceará, na última sexta-feira (20). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e resguardou o local até a chegada do batalhão especializado.

Conforme a corporação, o artefato foi detonado de forma controlada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e ninguém ficou ferido.

O acionamento correu por volta das 21h30 da sexta. A composição que atendeu o chamado foi 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 3º BPM).

Ainda segundo a PMCE, nenhum suspeito foi localizado, e novos desdobramentos da ocorrência poderão ser investigados.