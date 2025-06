Ladrões invadem joalheria, quebram vitrine e roubam itens em Sobral (CE); veja vídeo

Assaltantes invadiram e roubaram uma joalheria na cidade de Sobral, no Interior do Ceará, na manhã deste sábado (21). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os homens chegam à loja usando capacetes para dificultar suas identificações. Eles quebram parte da vitrine e levam joias.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas para a ocorrência de roubo, que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e a Delegacia de Sobral está a cargo do caso.

Pelo menos quatro homens teriam participado do crime. Até a publicação desta matéria não havia informações sobre suspeitos identificados ou presos.

O valor do prejuízo não foi divulgado.

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, "o sigilo e o anonimato são garantidos".