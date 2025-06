Policial militar é morto a tiros ao sair de partida de futsal no Cariri

Um policial militar foi morto a tiros ao sair de uma partida de futsal na cidade do Crato, região do Cariri, Interior do Ceará. O cabo Jefferson Fernandes de Araújo Sampaio foi executado com diversos disparos, sendo atingido pela maior parte deles na cabeça.

A vítima chegou a ser socorrida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O agente foi surpreendido por um homem armado logo após sair de uma partida de futsal em um festival.

Por volta das 20h dessa sexta-feira (20), Jefferson estava chegando ao próprio carro quando foi surpreendido pelo criminoso que efetuou diversos disparos.

Testemunhas relatam que um veículo Ônix branco deu apoio à fuga do autor dos disparos. Guardas municipais estiveram no local do crime e apreenderam oito cápsulas deflagradas, de calibre .32.

Também foram recolhidas a pistola da vítima, um iPhone, a identidade funcional e um veículo Peugeot.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que realiza investigações acerca de uma ocorrência de homicídio doloso.

INVESTIGAÇÃO

"Conforme as primeiras informações, um policial militar de folga foi lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública no município. A vítima, de 35 anos, foi socorrida por populares para uma unidade médica, mas não resistiu e foi a óbito no hospital", disse a SSPDS.

A Delegacia de Polícia Civil do Crato é a unidade que está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do caso. Até a publicação desta matéria não havia informações oficiais sobre o que motivou o crime ou quem é o suspeito.