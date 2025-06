Agente da Guarda Municipal de Sobral é investigado por uso de arma de choque contra motoboy

Um morador flagrou uma ação violenta envolvendo agentes da Guarda Municipal de Sobral, no Ceará, contra um motoboy, ocorrida no dia 13 de junho. As imagens mostram, pelo menos, sete guardas cercando o entregador, que aparece com as mãos para trás no início da gravação da abordagem. Mesmo sem mostrar nenhuma ação contra a força de segurança, um deles dispara dardos da arma de choque contra o rapaz.

No início das cenas registradas, os guardas aparecem conversando e o homem detido parado com as mãos para trás. Em seguida, dois deles realizam uma série de empurrões no motoboy.

Veja ação da Guarda Municipal:

Um dos guardas grita: "Diz teu nome, cara! Diz teu nome, cara!". É possível ainda ouvir uma das mulheres na operação falar que o jovem "vai levar bala!". Até que a situação se acalma, e eles se agrupam no entorno do rapaz que segue com as mãos para trás.

O motoboy questiona a forma de abordagem dos agentes até que um deles se posiciona na frente dele e dispara com a arma de choque elétrico.

O rapaz tenta correr e grita de dor. Ele tenta tirar os dardos do corpo e, em seguida, questiona: "Porque tu tá fazendo isso cara?". O agente ordena que ele se ajoelhe. O rapaz é algemado e levado para viatura.

O que diz a Guarda Municipal de Sobral sobre a ação?

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Corregedoria da Segurança e Cidadania de Sobral informa que vai apurar qualquer possível irregularidade cometida durante a abordagem realizada pela Guarda Civil Municipal.

"A Corregedoria reforça que todas as ações das forças de segurança municipais devem seguir os princípios da legalidade, proporcionalidade e respeito aos direitos humanos. O procedimento instaurado visa garantir total transparência na apuração dos fatos", disse o órgão em comunicado.