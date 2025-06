Homem é condenado a 12 anos de prisão por homicídio de idosa no Interior do Ceará

A Justiça condenou, na última quarta-feira (18), Walter Luiz Silva de Vasconcelos a 12 anos de prisão pelo assassinato de uma idosa de 62 anos. O crime ocorreu em 11 de outubro de 2017, na zona rural do município de Marco, no Interior do Ceará. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE)

O julgamento aconteceu na 1ª Vara do Júri da Cidade e acatou integralmente as teses do MPCE, que apontou o homicídio como duplamente qualificado, por meio cruel e mediante dissimulação. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

De acordo com os autos, a vítima voltava do supermercado quando Walter ofereceu uma carona. Durante o trajeto, o réu parou o carro em uma área isolada e desceu do veículo. A idosa, sem entender o motivo da parada, também saiu do carro e acabou agarrada e asfixiada pelo agressor. Em seguida, ela foi atingida por golpes de faca.

O corpo da vítima foi encontrado três dias depois em um matagal às margens da rodovia BR-153, que liga o município cearense ao Triângulo Mineiro.

Segundo o MPCE, Walter foi denunciado em janeiro de 2018. Desde então, acumulou um histórico de descumprimento de medidas cautelares e permaneceu foragido por um longo período. Ele foi preso em flagrante após cometer um novo crime. Em razão desses fatores, a Justiça negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.