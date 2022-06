Fugindo de blitz, motoqueiro entra na contramão na Av. do Aeroporto é perseguido e sofre acidente

Um motociclista fugiu de uma blitz e invadiu a contramão da Avenida Senador Carlos Jereissati, no Bairro Serrinha, na manhã desta sexta-feira (24). Em alta velocidade, ele colidiu em dois veículos e sofreu vários ferimentos.

Ao avistar a operação da PRE em conjunto com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na Rua Saudade, no bairro Montese, o homem tomou fuga na contramão. Diante da situação, visando a segurança do indivíduo e de terceiros, os agentes iniciaram um acompanhamento tático.

Assista:

A perseguição passou em frente ao Aeroporto de Fortaleza. Durante trajeto na contramão, o homem de 52 anos se chocou contra outros veículos, caindo da moto.

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo estava com a carteira de habilitação vencida desde 2018. Com ele, os agentes encontraram frascos de veneno conhecido como chumbinho.

O motociclista se feriu durante a queda da moto, sendo socorrido, posteriormente, em uma unidade hospitalar. O veículo e o material apreendido foram apresentados à autoridade policial no 25º Distrito Policial.