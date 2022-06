Carro cai em Cinturão das Águas e deixa duas pessoas mortas em Missão Velha

Um carro com cinco passageiros caiu, na manhã desta sexta-feira (24), em um trecho do Cinturão das Águas na cidade de Missão Velha.

Veja:

Informações iniciais do Corpo de Bombeiros apontam que duas pessoas morreram após o capotamento do veículo, enquanto as demais foram resgatadas. A ocorrência foi registrada no canal Dório S. Francisco, localizado na zona rural de Missão Velha.

Um mergulhador da corporação foi acionado para auxiliar no resgate das vítimas do acidente. Enquanto isso, parte da equipe retirou o veículo de dentro da água.

