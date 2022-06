Laje de restaurante desaba e deixa dois funcionários feridos na Avenida Beira-Mar

A laje de um restaurante desabou e deixou duas pessoas feridas, no bairro Mucuripe, na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, uma equipe foi enviada ao local para realizar vistoria. O local foi interditado

O desabamento aconteceu por volta de 8h30, quando dois funcionários estavam trabalhando no local: um zelador e um operador de caixa. Durante rotina da equipe, a laje caiu.

Dois pescadores ouviram o barulho da laje caindo e foram ajudar a retirar os funcionários do restaurante.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, um homem aparece ferido ao chão e sendo em atendimento de equipe de emergência. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros aparece nas imagens, além de viaturas da Polícia Militar.

Ainda não se sabe as causas do desabamento. De acordo com equipe da Defesa Civil, o restaurante foi interditado. A síndica do prédio será notificada ainda hoje. O local só poderá funcionar após contratação de um especialista para avaliar as causas do desabamento.