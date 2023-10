Grupo coloca objeto sobre trilhos e paralisa circulação de VLT no Cariri; veja vídeo

Um objeto colocado sobre trilhos atrapalhou a circulação de uma linha do Veículo Leve sobre trilhos (VLT), em Juazeiro do Norte, no Cariri, na tarde desta terça-feira (3). O grupo responsável pelo "ato de vandalismo", segundo o Metrofor, ainda não foi identificado. Ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu entre as estações Antônio Vieira e Teatro. No momento em que o trem passou sobre os objetos, foi atingido e danificado, paralisando o funcionamento da linha.

Passageiros foram retirados do veículo com ajuda de funcionários da linha. Em nota, o Metrofor, operador do VLT do Cariri, irá investigar o caso e tomar as medidas cabíveis.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.