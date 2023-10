Teto desaba em escola de tempo integral em Lavras da Mangabeira; veja vídeo

O teto do pátio da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEM) Filgueiras Lima desabou no início da tarde desta terça-feira (3). O acidente ocorreu aproximadamente às 13h30, enquanto os estudantes estavam em sala de aula. Conforme a Secretaria da Educação (Seduc), não houve feridos.

Por conta da ocorrência, as aulas da tarde foram canceladas e os estudantes, liberados. Ao todo, a unidade escolar conta com cerca de 280 alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver que havia duas mulheres no local. No entanto, elas conseguiram escapar antes do teto desabar. Em informações apuradas com a direção da escola, elas escutaram o barulho e correram.

Vistoria da estrutura

A equipe de engenharia da Seduc foi encaminhada ao local, para realizar a vistoria do local. Assim, a causa do episódio será analisada e as providências necessárias serão adotadas de forma imediata.

A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 17 está acompanhando as providências junto à escola.

O Diário do Nordeste demandou a Prefeitura de Lavras da Mangabeira sobre o caso, e aguarda retorno.