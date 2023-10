Cachorros são acolhidos e viram 'funcionários' da Prefeitura de Alto Santo

Três cachorros de rua foram abrigados por servidores da Prefeitura de Alto Santo, no Interior do Ceará, e viraram "funcionários" da gestão. 55, Pretinho e Mara são sucessos entre os trabalhadores e passam o dia todo transitando entre prédios municipais, onde são bem recebidos por todos, de acordo com a servidora Luana Diógenes.

O primeiro a chegar no local foi 55, em 2021, que é cego por conta de maus-tratos nas ruas. Luana conta ao Diário do Nordeste nesta terça-feira (3) que os outros dois chegaram à Prefeitura pois ficaram "amigos" de 55.

"Eles são acolhidos, eles têm ração lá, eles têm sachê, têm as vasilhas dele dentro da prefeitura. Também dormem e passam o dia. Quando a gente vai pro almoço, alguns deles às vezes me acompanham", diz a controladora do município.

Segundo Luana, eles participam de treinamentos, eventos da Prefeitura e até na Câmara Municipal. Um Instagram também foi criado para registrar o cotidiano dos caninos no local.

"O pessoal tem todo o respeito por eles lá na prefeitura. Eles já chegam, tipo, assim, batendo na porta para entrar, entendeu? E sempre foram acolhidos e todo mundo que vai lá fala com eles, já conhece né? Qualquer setor que eles estejam as pessoas chegam e brincam", comenta a servidora.