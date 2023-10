Barco com três tripulantes desaparece no mar em Itarema, no litoral do Ceará

Uma pequena embarcação com três tripulantes sumiu no mar da Praia de Torrões, em Itarema, no litoral oeste do Ceará. O grupo é dado como desaparecido por familiares e amigos desde o último dia 19 de setembro, mas a Marinha do Brasil só foi comunicada na noite da última sexta-feira (29).

Uma operação de busca e salvamento foi iniciada imediatamente, ainda na sexta, coordenada pela Salvamar Nordeste, com participação da Capitania dos Portos do Ceará e da agência do órgão em Camocim, mas, até esta terça-feira (3), ninguém havia sido encontrado.

Segundo Ana Rita, proprietária da embarcação, Milton Cezar Rodrigues, José Félix de Sousa e José Ivan do Nascimento tinham combustível suficiente para passar de cinco a seis dias em alto-mar. Por isso, inicialmente, os familiares não estranharam a demora para a embarcação retornar a Itarema, por imaginarem que o grupo poderia ter aportado em outro lugar para abastecer e continuar a pesca. Contudo, o grupo teria perdido a comunicação assim que saiu.

Aviso aos navegantes

Segundo a Marinha, foi feito contato com a comunidade marítima para ampliar a divulgação sobre o desaparecimento e alertar as embarcações que navegam em regiões próximas para apoiarem as buscas.