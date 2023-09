Estudante de 19 anos está desaparecido no mar após cair de 'maior cruzeiro do mundo'

O estudante universitário Sigmund Ropich, de Washington, nos Estados Unidos, foi identificado como o passageiro que caiu ao mar do maior navio de cruzeiro do mundo na última terça-feira (29). O jovem de 19 anos estava em uma festa de férias a bordo do Wonder of the Seas da Royal Caribbean, na costa de Cuba, quando o acidente aconteceu.

"Eu só quero meu irmão em casa", escreveu sua irmã Savannah em uma postagem no Facebook. Apesar do "exército torcendo para ele voltar para casa", ela amitiu que as buscas estão sendo encerradas após quase uma semana.

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, vídeos compartilhados no TikTok capturaram o momento em que os passageiros da embarcação foram informadas pelo capitão sobre a queda de Ropich.

"As autoridades cubanas nos disseram que terminaram as buscas no oceano", disse a irmã do rapaz desaparecido à imprensa. "Eles continuam apenas na costa e em terra. Tenho a forte sensação de que eles vão acabar com esta busca".

"Precisamos que eles abram novamente", acrescentou Savannah, alegando que sua família está muito esperançosa sobre a retomada das buscas no oceano.

Ainda conforme a publicação, as tripulações que realizam a procura do jovem teriam contado com a ajuda de pequenas embarcações, holofotes e equipes de observadores. O cruzeiro chegou a voltar o caminho percorrido para tentar encontrá-lo.

Uma das pessoas que estavam no navio compartilhou TikToks sobre o incidente. Em um dos vídeos ela diz: "esta noite temos uma pessoa desaparecida, alguém está na água enquanto conversamos. Vimos equipes de resgate procurando pela pessoa, assim que descobrirmos algo avisarei vocês".

Numa outra atualização, ela disse que o rapaz desaparecido havia saltado do Wonder of the Seas, que os trabalhos de busca tinham sido iniciados há três horas e meia e não encontraram o corpo.

Ao que publicou o Daily Mail, após o incidente em que Ropich caiu ao mar, um porta-voz da Royal Caribbean disse: "em 29 de agosto, um convidado que navegava no Wonder of the Seas caiu no mar".