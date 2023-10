Elmano assina documento favorável a usina de urânio no CE e cria comissão de monitoramento

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, assinou um memorando de entendimento para apoiar o polêmico projeto de extração de urânio em Santa Quitéria, no Sertão dos Crateús, a cerca de 210 km de Fortaleza. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 28 de setembro, cria uma Comissão Executiva para a “coordenação das atividades” do projeto.

O documento busca regular as condições para uma “cooperação mútua com o objetivo da implantação, no Estado do Ceará, do Projeto Santa Quitéria”, que deve fornecer insumos às áreas de agricultura e pecuária. O investimento total previsto do consórcio é de R$ 2,3 bilhões.

Conforme o memorando, o Consórcio Santa Quitéria - formado pelas Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e pela Fosfatados do Norte-Nordeste S.A. - compromete-se a implantar o empreendimento seguindo “sempre a legislação ambiental”, bem como “realizar todos os monitoramentos e controles necessários para a garantia da segurança de suas operações e das comunidades do entorno”.

A usina de lavra e beneficiamento deve produzir fertilizante fosfatado (99,8% do material a ser produzido) e concentrado de urânio não enriquecido (0,2%). A previsão é que, se implantada, a usina reduza a importação de adubos no Brasil.

O memorando vigorará por 5 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período ou rescindido por qualquer das partes. Atualmente, o projeto de Santa Quitéria está em fase de estudos ambientais e licenciamento.

Além do governador e das empresas, assinaram o documento representantes das Secretarias Estaduais do Desenvolvimento Econômico; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; dos Recursos Hídricos; da Educação; da Ciência, Tecnologia e Educação Superior; da Infraestrutura; da Fazenda; e de Planejamento e Gestão Interna.

Protestos e reformulações

Publicamente, Elmano defende a importância estratégica da usina. Porém, a instalação do complexo não é unanimidade. Durante audiências públicas para discussão de impactos econômicos e ambientais, em 2022, manifestantes chegaram a protestar e se posicionar contra o empreendimento.

Nas redes sociais, pessoas contrárias à usina mostram preocupação com possíveis vazamentos e acidentes com material radioativo na área, além de o qualificarem como “projeto de destruição” e “inimigo do meio ambiente”.

Em março do ano passado, o projeto Santa Quitéria recebeu aceite, passo essencial para a análise da licença ambiental prévia, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Já em maio deste ano, executivos do empreendimento anunciaram mudanças no projeto: segundo os investidores, foi reduzido em mais de 20% o consumo de água e foi eliminada a construção de uma barragem de rejeitos, que agora devem passar por um tratamento do fosfato a seco.

Ainda segundo o Consórcio, há potencial de geração de 2,8 mil empregos diretos e R$100 milhões de reais de massa salarial anual.