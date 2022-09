Feriado de 7 de Setembro: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza

O Dia da Independência do Brasil, comemorado nesta quarta-feira (7), é feriado nacional. Em 2022, a data é ainda mais importante porque o País celebra 200 anos como uma nação independente de Portugal.

O marco deve reunir desfiles cívicos e manifestações favoráveis e contrárias ao Governo.

A data provoca o fechamento de órgãos públicos, bancos e alguns setores da iniciativa privada. No entanto, em Fortaleza, devem funcionar normalmente serviços como shoppings, bares, restaurantes e padarias.

Lojas terão funcionamento facultativo, academias terão horário diferenciado e algumas clínicas de saúde estarão abertas somente para quem fez agendamentos.

O transporte público funcionará em esquema especial de feriado, com frota reduzida. No entanto, na Capital, essa frota terá o reforço de 20 ônibus extras para os que quiserem assistir ao desfile cívico-militar na avenida Beira Mar.

Saiba o que abre e o que fecha no feriado

Padarias

Na Capital, as padarias funcionarão em horário normal, de acordo com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE).

Lojas

O funcionamento do comércio lojista, inclusive do segmento de material de construção, é facultativo, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

Postos de combustíveis

Funcionamento normal, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos-CE).

Supermercados

Supermercados da Capital também funcionarão normalmente no feriado da Independência do Brasil, conforme o horário individual de cada estabelecimento. A informação é da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Bares e restaurantes

Conforme a Associação de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), bares e restaurantes também terão funcionamento normal, seguindo o horário individual de cada estabelecimento. A entidade projeta, na data, um movimento mais intenso nas barracas de praia.

Bancos

Os bancos estarão fechados. Deve funcionar somente o autoatendimento.

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: 13h às 22h

Pão de Açúcar: 7h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Lotérica: 10h às 18h

Posto de vacinação: 9h às 17h

Polícia Federal: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Correios: fechado

Detran: fechado

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Cinépolis: de acordo com programação

Mercadinho São Luiz: 10h às 22h

R2 Academia: 8h às 16h

Lotérica: 10h às 16h

Correios: 10h às 19h

Clínica Wantan Laércio, Laboratório Carlos Ribeiro e Unimed: fechados

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 12h às 22h

Cinépolis: de acordo com programação

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Lotérica: 9h às 21h

Western Union e Unimed: fechados

Grand Shopping

Lojas, quiosques e a Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: de acordo com programação

Bluefit: 8h às 18h

Banco Itaú: fechado

Clínica Seu Médico: fechado

Unimed: fechado

Shopping Benfica

Lojas, boxes e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 7h às 21h

Cinemas Benfica: 12h45 às 20h15 (bilheteria)

Casa do Cidadão: fechado

Detran: fechado

TJCE: fechado

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação e áreas de lazer: 10h às 22h

Cinema: de acordo com programação

Academia Selfit: 8h às 14h

Lotérica: fechado

Clínicas de saúde: conforme horários agendados

Shopping Del Paseo

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Day Play: 10h às 22h

Cinema: a partir de 13h

Caixa Econômica: fechado

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Sefin: fechado

Seuma: fechado

Via Sorte Loteria: 10h às 18h

Confidence Câmbio: 10h às 18h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: de acordo com programação

Smartfit: 8h às 17h

Clínica SIM: 6h30 às 13h

Nest, Prevtop, Oftalmoclinica: fechados

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: de acordo com programação

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 9h às 21h

Praça de Alimentação: 9h às 21h

Cinema: de acordo com programação

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: de acordo com programação

Caixa Econômica: fechado

Clínica SIM: fechado

Gerardo Bastos: 10h às 22h

Metrô

No feriado, as linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza (Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe) funcionarão em horário especial. Os horários de cada linha podem ser acessados no site do sistema, seguindo a sequência: Serviços > Horários por linha > Funcionamento aos feriados.

Os VLTS de Sobral e do Cariri não funcionarão.

Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) afirmou que o transporte coletivo da Capital será o normal de "domingos e feriados", ou seja, com frota reduzida. Contudo, ela será reforçada com 20 veículos extras para quem quiser comparecer ao tradicional desfile cívico-militar na avenida Beira Mar.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto na Capital e no Interior. As lojas de atendimento estarão fechadas e retornarão na quinta-feira (8).

A companhia sugere aos clientes que necessitarem de atendimento neste período entrar em contato pelos canais Cagece APP (disponível para Android e iOS), Central de Atendimento (0800 275 0195), disponível 24h, ou por meio da Gesse, a assistente virtual da Cagece, que atende pelo site www.cagece.com.br ou pelo aplicativo.