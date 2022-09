'200 Anos da Independência - Ainda tem Pendência?' conta a história do Brasil com o humor cearense

Unindo humor e regionalismo, o especial '200 Anos da Independência - Ainda tem Pendência?' embarca na história do Brasil em uma divertida releitura dos principais marcos sobre os 200 anos desde que o país se tornou indepente de Portugal.

O especial foi produzido pela TV Verdes Mares e será transmitido no dia 7 de setembro, depois da novela 'Pantanal', na TV Globo. No elenco, nomes relevantes do humor cearense como Falcão, Gero Camilo e Moisés Loureiro.

O Diretor de Programação do Sistema Verdes Mares (SVM), Fábio Ambrósio, conta que o conceito do projeto foi de criar uma material com a cara do Ceará, agregando humor ao conteúdo.

“99% do trabalho realizado foi construído por gente cearense, por artistas da terra que, mais uma vez, vão estampar as telas da TV Globo, levando o sotaque e o calor cearense que tanto nos enche de orgulho para todo o Brasil”.

Tour pelo Brasil

No especial, Falcão (como ele mesmo) será o diretor e guia de uma equipe audiovisual que vai rodar o Brasil, passando por Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Ouro Preto, para contar a história em um documentário sobre a independência. Uma verdadeira metalinguagem.

“Depois que me contaram que esse papel tinha sido feito para mim, me imbuí do espírito de Dom Pedro, comecei a treinar os trejeitos de dona Leopoldina e de José Bonifácio (risos). É sobre desvendar como o Brasil chegou onde estamos e como faremos para sair dessa enrascada em que nos metemos”, destaca Falcão.

Integram a trupe: o ator Joselino (Gero Camilo), o comediante Felisberto (Moises Loureiro), o roteirista Joca (Edglê Lima), a produtora Nina (Carolina Geraldo), o câmera e faz-tudo Chico (Ilan Gurgel) e a diretora de fotografia Carlota (Geovana Martan).

Legenda: O ator cearense Gero Camilo também integra o elenco da atração Foto: Globo/Chico Gadelha

Assinada por R.B.Diogo e Vinicius Augusto Bozzo, a produção tem direção artística de Fred Mayrink e roteiro final de Leonardo Lanna.

“Esse elenco tenta contar essa história da independência e, com olhar múltiplo e diverso, como é o povo brasileiro, cada um vai ter uma linha, uma opinião, seu jeito de contar”, explica Vinicius.

Além de entrevistar pessoas comuns, a atração vai trazer depoimentos de historiadores e pesquisadores como Paulo Rezzuti, Isabel Lustosa, Salloma Salomão.