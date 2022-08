Mateus Solano e Luis Miranda fazem temporada da peça 'O Mistério de Irma Vap' no Cineteatro São Luiz

Lady Enid é a nova esposa do excêntrico Lord Edgar. Ela tem que se adaptar a viver em uma mansão mal-assombrada pelo fantasma da primeira mulher do marido. O lugar é onde o filho do casal foi morto por um lobisomem. Este é o enredo de "O Mistério de Irma Vap", peça que ocupa o palco do Cineteatro São Luiz dos dias 23 a 25 de setembro.

Diferentemente da história original, ambientada em um lugar remoto da Inglaterra, a versão é situada em um trem fantasma de um parque de diversões macabro. A obra foi ressignificada, segundo o diretor Jorge Farjalla, a partir das referências de filmes de terror de Tobe Hooper, Alfred Hitchcock, do universo do videoclipe Thriller e da estética dos anos 80, além de conter várias citações de Shakespeare, principalmente de Hamlet.

Legenda: Mateus Solano e Luis Miranda expõem aos olhos do público uma inusitada troca de roupas, enfatizando o texto e o trabalho corporal Foto: Priscila Prade

Mateus Solano e Luis Miranda protagonizam a peça. Os dois atores interpretam diferentes personagens, entre humanos e assombrações, expondo aos olhos do público uma inusitada troca de roupas e enfatizando o texto e o trabalho corporal. A última sessão da montagem contém acessibilidade em Libras.

Marcada na história do teatro

O texto de Charles Ludlam teve a primeira montagem brasileira com direção da atriz Marília Pêra e atuação de Ney Latorraca e Marco Nanini. Estreou em 1986 e ficou em cartaz durante 11 anos consecutivos, o que garantiu o registro no livro Guinness World Records. A peça ficou marcada na história do teatro por uma espécie de gincana de troca de figurinos por Nanini e Latorraca.

Desta vez, com Luis Miranda e Mateus Solano, o projeto dá mais um passo. Luis estreou em telenovelas em 2014, atuando como a protetora e elegante transexual Dorothy Benson em Geração Brasil, depois de diversos papéis cômicos no cinema e no teatro.

Mateus Solano, por sua vez, tornou-se conhecido ao interpretar na televisão o personagem Ronaldo Bôscoli na minissérie Maysa - Quando Fala o Coração (2009), os gêmeos Miguel e Jorge na novela Viver a Vida (2009), e o antagonista Félix Khoury na novela Amor à Vida (2013).



Serviço

"O Mistério de Irma Vap", com Mateus Solano e Luís Miranda

Sexta (23)e sábado (24), às 19h; domingo, às18h (sessão com acessibilidade em libras), no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Entrada: R$120 (inteira) e R$60 - plateia inferior 1 | R$80 (inteira) e R$40 - plateia inferior 2 | R$50 (inteira) e R$25 - plateia superior. Horário de funcionamento da bilheteria: terça a sexta, de 9h30 às 18h, e aos sábados, de 9h30 às 17h. Vendas online neste link.