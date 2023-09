Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará reunirá 320 expositores em Fortaleza; programação

Pela quinta vez, a cidade de Fortaleza irá receber a Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce). A previsão é de que o evento, de 26 de setembro a 1º de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, receba 1.500 artesãos e 320 expositores de todas as unidades federativas do Brasil.

Assuntos relacionados

Além deles, a feira receberá, pela segunda vez seguida, a Rodada Internacional de Negócios Sebrae e ApexBrasil, que possui compradores internacionais de 10 países.

Para a coordenadora da Fenacce e presidente do Sindieventos Ceará, Stella Pavan, a realização do evento consolida a Fenacce como uma das maiores feiras do Brasil, ativando todos os setores da economia, como serviços, comércio e turismo.

“O desenvolvimento da cadeia produtiva do artesanato mobiliza diversas áreas e estimula, além da geração de emprego e renda, também a inclusão social, a valorização dos saberes tradicionais, o associativismo e o intercâmbio de conhecimentos. E a Fenacce expande, a cada ano, o incentivo aos artesãos, ao empreendedorismo e ao trade de eventos e turismo”, afirma.

Segundo dados do Observatório Itaú Cultural, em 2020, a economia da cultura e das indústrias criativas (ECIC) do Brasil movimentou R$ 230,14 bilhões, o equivalente a 3,11% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no período.

Artesanato, Inovação, Novidade e Ações Sustentáveis

Conforme André Luis, gestor ambiental e consultor da Transforme Serviços Verdes, empresa signatária do Pacto Global Brasil, “o objetivo é reduzir em mais de 90% o impacto com os resíduos gerados durante a feira”.

“O objetivo é reduzir em mais de 90% o impacto com os resíduos gerados durante a feira a partir de ações que vão seguir as métricas das ODS, como coleta seletiva, separação de resíduos orgânicos para compostagem, educação ambiental, reutilização de materiais, entre outros".

A Feira também conta com um trabalho de gestão de resíduos desde a equipe organizadora da Fenacce, passando por expositores e artesãos até o público visitante.

EVENTO DE LANÇAMENTO

Para impulsionar a feira, o Shopping Iguatemi Bosque receberá, nesta terça-feira (12), o evento de lançamento da 5ª edição da Fenacce. Aberto ao público, o momento terá show musical, trabalho de artesãos e desfiles do estilista Ivanildo Nunes.

Além disso, para representar a criatividade e inovação da arte cearense, o evento de lançamento contará com o desfile “Do Sertão ao Mar” da empresária e influenciadora, Thaty Rabelo, conhecida como “Rainha do Jeans”.

O projeto de moda feito à mão, da marca TR Brand, envolve não só a arte do grafite e do bordado, mas também ações voltadas para o meio ambiente e para crianças e adultos que vivem em situação de vulnerabilidade social.

FENACCE

A 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce), acontece entre os dias 26 de setembro a 1º de outubro no Centro de Eventos do Ceará.

A entrada será solidária, incentivando, dessa forma, a doação de 2 kg de alimentos, para acesso ao pavilhão dos expositores. Os alimentos arrecadados serão destinados a programas sociais.

Na programação da feira terá o Circuito Fenacce, voltado para o compartilhamento de experiências mediante palestras, oficinas e encontro de artesãos renomados no mercado.

Lá os visitantes poderão conhecer de perto, por exemplo, como é possível transformar produtos recicláveis em peças artesanais, ajudando assim a reduzir o impacto ambiental.

FUNCIONAMENTO