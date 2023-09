Ceará realizou 38 mil cirurgias eletivas em cinco meses de mutirão, diz Evandro Leitão

O Governo do Ceará realizou 38 mil cirurgias eletivas, nos primeiros cinco meses do programa Plantão Cirurgias, que visa zerar, até o fim do ano, a fila de pacientes da rede pública que aguardam por procedimentos do tipo no Estado. A informação foi anunciada pelo governador em exercício, Evandro Leitão, nesta segunda-feria (11), durante a divulgação de novo balanço do projeto, em coletiva realizado no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza.

No início deste ano, cerca de 68 mil pessoas aguardavam para realizar alguma cirurgia eletiva — que não é um procedimento considerado de urgência e pode ser programado. Com o avanço da iniciativa, atualmente 30 mil continuam esperando, conforme detalhou Leitão à Rádio Verdes Mares.

"O governador do Estado, Elmano de Freitas, determinou, em 10 abril deste ano, um programa de redução das filas de cirurgias eletivas do Estado do Ceará, e todos estamos imbuídos nesse propósito. Toda a rede pública, juntamente com as unidades credenciadas, estamos nos esforçando, nos dedicando, para podermos reduzir [as filas de cirurgias eletivas]. Tínhamos um congelamento de filas das cirurgias eletivas. Em 31 de janeiro deste ano, de 68 mil cirurgias que estavam represadas, sobretudo por conta da pandemia da Covid-19, e hoje, cinco meses depois, nós já reduzimos para 30 mil cirurgias. Portanto, 38 mil cirurgias foram realizadas nesse período de cinco meses."

Importância do cadastro atualizado

No evento, esteve presente ainda a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho. Ela e o presidente da Assembleia Legislativa, que está gerindo o Executivo, reforçaram a importância de a população que está aguardando procedimento atualizar o cadastro na Plataforma Saúde Digital, para evitar inativação do mesmo. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), há pacientes com informações inexistentes, como número de telefone ou endereço.

"É importante que todo aquele que ainda não realizou a atualização do seu cadastro, assim o faça, para que a gente possa, o quanto antes, estar fazendo essa cirurgia. É condição fundamental a atualização do cadastro. Estamos com certa dificuldade, porque algumas pessoas ainda não fizeram essa atualização. [...] Então, convocamos a população que está aguardando esse procedimento cirúrgico, que possa fazer sua atualização, para o Estado poder, o quanto antes, estar chamando através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará", disse Evandro Leitão.

"A gente tem mais de 16 mil pacientes que a gente não conseguiu [contato], que o cadastro tá praticamente inativado. Por isso a importância que as pessoas atualizem seu cadastro", completou a titular da Sesa.

Esses dados (veja como atualizar abaixo) são utilizados para entrar em contato com o paciente no momento de agendar a consulta pré-cirúrgica com o especialista. Ao qualificar a fila cirúrgica, a equipe entra em contato com o paciente por telefone. Caso as ligações não sejam atendidas, é feito novo contato por aplicativo de mensagem.

Como atualizar cadastro para cirurgias eletivas