Família de turista que morreu afogado no Buraco Azul processa empresa

A família do turista que morreu após se afogar no Buraco Azul, ponto turístico na zona rural do município de Cruz, Litoral Oeste do Ceará, entrou na Justiça contra a empresa que administra o local. As informações são da TV Tribuna, afiliada da Rede Globo.

Uilgner Rodrigues, de 30 anos, era natural de Guarujá, em São Paulo, e se afogou quando visitava com a noiva o empreendimento, que fica a 18 quilômetros de Jericoacoara.

"Acabou a nossa vida, acabou o nosso mundo. O mundo para nós perdeu a cor e o sentido. É muito triste. Não desejo isso para família nenhuma. Por isso quero justiça, para que amanhã ou depois ninguém esteja chorando como estou", disse o pai da vítima, Ariel de Assis Rodrigues.

Airton Sinto, advogado da família, atribui ao governo local e à administração do Buraco Azul Caiçara a segurança dos turistas que visitam o lugar. "Se existisse uma mínima estrutura necessária para um espaço desse tamanho, o Uilgner estaria conosco. Eu tenho certeza disso, e vamos provar em sede judicial", comenta.

O Diário do Nordeste tentou contato com o Buraco Azul Caiçara, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Entenda o caso

Na tarde de 21 de fevereiro deste ano, Uilgner e a noiva Bianca passeavam no Buraco Azul, quando o rapaz entrou na água e acabou se afogando. Ela acionou os salva-vidas do estabelecimento, que foram em busca de Uilgner. Turistas que estavam no local também ajudaram na busca. A vítima passou de 20 a 30 minutos dentro da água e foi encontrada ainda com vida.

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, uma confusão foi registrada no momento das buscas porque não havia estrutura para socorrer a vítima. O local, segundo testemunhas, não tinha carro ou ambulância para levar o turista a uma unidade de saúde.

Ainda segundo outros frequentadores, foi pedido para que um helicóptero que pertence a uma empresa de passeios fosse utilizado para socorrer a vítima, mas o responsável pelo veículo se recusou, alegando ser um transporte particular.

Após insistência dos outros turistas, o responsável pelo helicóptero levou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara. Uilgner foi atendido às 14h56, mas não resistiu e veio a óbito. O casal ficaria em Jericoacoara, onde estava hospedado em uma pousada, por mais dois dias além do incidente.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, na ocasião, que a ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Vítima foi atendida "de forma imediata"

Na ocasião, o Buraco Azul Caiçara divulgou nota lamentando o falecimento de Uilgner e reforçando que ele foi atendido "de forma imediata" pela equipe de segurança aquática do estabelecimento.

A Prefeitura de Cruz detalhou que o estabelecimento privado possuía "alvará de funcionamento e alvará sanitário vigentes", respeitando as condições presentes na legislação municipal.

Além disso, ressaltou que o caso foi o primeiro acidente fatal relatado junto ao referido estabelecimento. "Lamentamos profundamente a perda da vida humana em razão do citado acidente, apresentando aos familiares da vítima nossas mais sinceras condolências".