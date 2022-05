Dupla é presa após criar perfil falso para ajudar gatos e abandonar os animais nas ruas de Fortaleza

Um idoso e uma mulher foram presos em flagrante por criarem um perfil falso em uma rede social para ajudar gatos e usar o dinheiro arrecadado para outros fins no bairro São Gerardo, em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos recebiam as doações, mas não ajudavam os animais. Eles ainda abandonavam os gatos nas ruas sem nenhum cuidado, conforme as investigações.

Durante as investigações conduzidas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), a polícia identificou que a dupla estava arrecadando dinheiro por meio de um perfil identificado como @gatilsosmiau. Eles diziam que o intuito da verba era custear tratamentos de animais abandonados.

Além de arrecadar valores, o casal recebia animais afirmando que ficariam sob seus cuidados. Entretanto, os bichos foram abandonados na rua.

Legenda: Perfil era usado para aplicar golpes Foto: Divulgação SSPDS

Ainda segundo a Polícia Civil, as vítimas que realizaram as doações perceberam que os valores não estavam sendo destinados para os cuidados dos animais e denunciaram o caso.

Após tomar conhecimento dos fatos, policiais civis iniciaram diligências e identificaram os suspeitos como Frederico Ribeiro de Almeida e Mirian Mara Lopes da Silveira.

Prisão em flagrante

A dupla foi presa na terça-feira (24) e conduzida para a sede da DDF. Eles foram autuados em flagrante por estelionato e falsificação ideológica.

A Polícia Civil informou que outras possíveis vítimas do casal podem comparecer à Delegacia de Defraudações e Falsificações para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). As denúncias também podem ser realizadas pela Delegacia Eletrônica (Deletron), através do link, onde as vítimas devem escolher a opção de “estelionato”. A Polícia Civil segue investigando o caso.