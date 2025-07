Enem 2024: rede pública do CE melhora médias e encurta distância para escolas privadas; veja notas

Os resultados médios das escolas da rede pública do Ceará no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avançaram em todas as áreas do conhecimento avaliadas pela prova, entre 2019 e 2024. Com isso, apesar de a diferença entre o desempenho delas e o das escolas particulares continuar alta, esse indicador teve redução e atingiu o menor valor na série histórica analisada.

Foi na nota da redação que a rede pública cearense apresentou maior avanço. No ano passado, os estudantes oriundos dessas escolas atingiram uma nota média de 644,1 — acima da média de 634 considerando toda a rede pública nacional. Em 2019, as escolas públicas do Ceará tinham atingido média de 564,9, o que representa um aumento de 14% no desempenho médio nesta prova.

Inclusive, a escola pública do País que obteve a maior média na redação, em 2024, é do Ceará. No dia 12 de julho, o Diário do Nordeste noticiou que a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marta Maria Giffoni, localizada em Acaraú, município a 244,77 km de Fortaleza, teve média de 912,1 na prova. Em 11º lugar no ranking nacional, a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Vicente de Paulo da Costa, do mesmo município, teve média de 876,9.

Na rede particular, a média da redação foi a única que aumentou entre as escolas privadas do Ceará, passando de 789,4 em 2019 para 808 em 2024 — aumentando 2,4% no período. Nacionalmente, a média das particulares na redação foi de 774,7. Detalhando por estado, o Ceará foi o 3º melhor no ranking nacional relacionado ao desempenho das particulares nesta prova, atrás de Minas Gerais (821,2) e Paraíba (809,4).

633 Estudantes de escolas públicas do Ceará tiraram entre 950 e mil na redação do Enem 2024

As informações são dos microdados do Enem, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e analisados pelo Diário do Nordeste. Esses arquivos reúnem informações detalhadas do desempenho dos participantes, sem identificá-los, com dados sobre provas, gabaritos e notas, além do questionário socioeconômico respondido pelos inscritos.

Para a análise, a reportagem considerou os resultados dos participantes que estiveram presentes nos dois dias de prova e que não tiveram problemas na redação — como prova anulada, em branco, com cópia do texto motivador ou fuga ao tema, entre outros.

Em seguida, foi calculada a média aritmética simples de cada aluno a partir das notas obtidas nas cinco provas. Por fim, calculou-se a média das redes pública e privada de ensino no Ceará por ano. O desempenho nacional foi analisado para o ano de 2024.

A professora Adriana Eufrásio Braga, do Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), aponta que professores de linguagens e redação estão utilizando novas estratégias de ensino voltadas à leitura e contextualização de temas que estimulem o pensamento crítico dos estudantes.

Isso, segundo a docente, é um dos fatores que podem explicar o avanço da rede pública nessa área. “Outro aspecto que, ao meu ver, parece ser secundário, mas não é, deve-se aos temas propostos a serem desenvolvidos nas redações estarem mais próximos da realidade cotidiana dos estudantes da rede pública”, complementa.

A média geral dos participantes oriundos da rede pública cearense no Enem 2024, considerando as cinco provas realizadas no Exame, aumentou 4,7% em comparação a 2019, passando de 495,9 para 518,9.

Para a docente, o desenvolvimento de políticas públicas que oportunizam o acesso ao conteúdo didático de modo interativo, por meio de recursos virtuais, tem contribuído para os estudantes estarem motivados a pesquisar e aprender. “Outro diferencial é a ênfase na qualificação dos recentes professores da Educação Básica”, complementa.

De acordo com Adriana Eufrásio Braga, isso já tem repercutido na prática de ensino voltada aos temas sociais e culturais, buscando aproximar a escola básica do cotidiano universitário.

Desempenho nas outras provas

A média da rede pública em Ciências da Natureza e suas Tecnologias teve um aumento de 3,9% ao comparar o resultado de 2019, quando a média era de aproximadamente 448 pontos, com o de 2024, de 465,6. Comparando as variações no período, esse foi o segundo maior aumento entre as cinco provas.

Veja a variação entre 2019 e 2024 na média das públicas nas cinco provas e a média geral

Redação: Média de 564,9 em 2019 e de 644,1 em 2024 (+14%)

Média de 564,9 em 2019 e de 644,1 em 2024 (+14%) Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Média de 448 em 2019 e de 465,6 em 2024 (+3,9%)

Média de 448 em 2019 e de 465,6 em 2024 (+3,9%) Matemática e suas Tecnologias: Média de 493,2 em 2019 e de 502,1 em 2024 (+1,8%)

Média de 493,2 em 2019 e de 502,1 em 2024 (+1,8%) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Média de 495 em 2019 e de 501,6 em 2024 (+1,3%)

Média de 495 em 2019 e de 501,6 em 2024 (+1,3%) Ciências Humanas e suas Tecnologias: Média de 478,2 em 2019 e de 481,2 em 2024 (+0,6%)

Média de 478,2 em 2019 e de 481,2 em 2024 (+0,6%) Média geral: 495,9 em 2019 e 518,9 em 2024 (+4,7%)

Além do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso ao ensino superior por meio de programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), Adriana Eufrásio Braga aponta que outros fatores — como inclusão/exclusão, evasão, problemas de saúde psicológica — são necessários para analisar o cenário educacional.

Ainda assim, de acordo com a docente, essas estatísticas do Enem “ajudam a balizar e fomentar novas tomadas de decisão” para toda a rede educacional do País. Porém, ela destaca a necessidade de professores e gestores serem mais ouvidos e terem mais participação nesses processos.

“Acredito que os professores da educação básica precisam ter mais oportunidade em participar das análises dos dados e que suas opiniões cheguem aos gestores do Ministério da Educação, bem como maior espaço de participação de representantes do professorado da educação básica nos fóruns nacionais”, avalia.

Legenda: A média atingida pelas escolas públicas na prova de Matemática e suas Tecnologias em 2024 aumentou 1,8% em relação ao resultado de 2019 Foto: Ismael Soares

Resultados das escolas particulares

Enquanto a rede pública melhorou a média em todas as provas, os resultados da rede particular caíram, na comparação entre 2019 e 2024. A média geral, nas cinco provas, passou de 627,9 no início do período para 624,7 — uma redução de 0,5%.

A única média que aumentou foi a das notas de Redação, passando de 789,4 para 808 (+2,4%). Por outro lado, em Matemática e suas Tecnologias, a rede particular teve a maior queda. A média foi de 645,4 em 2019 e chegou a 625,9 no ano passado (-3%). Em seguida, aparece a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que teve redução de 1,3% — caiu de 570,6 em 2019 para 563 em 2024.

Veja a variação entre 2019 e 2024 na média das particulares nas cinco provas e a média geral

Redação: Média de 789,4 em 2019 e de 808 em 2024 (2,4%)

Média de 789,4 em 2019 e de 808 em 2024 (2,4%) Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Média de 553,9 em 2019 e de 550,4 em 2024 (-0,6%)

Média de 553,9 em 2019 e de 550,4 em 2024 (-0,6%) Ciências Humanas e suas Tecnologias: Média de 580 em 2019 e de 576,2 em 2024 (-0,7%)

Média de 580 em 2019 e de 576,2 em 2024 (-0,7%) Matemática e suas Tecnologias: Média de 645,4 em 2019 e de 625,9 em 2024 (-3%)

Média de 645,4 em 2019 e de 625,9 em 2024 (-3%) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Média de 570,6 em 2019 e de 563 em 2024 (-1,3%)

Média de 570,6 em 2019 e de 563 em 2024 (-1,3%) Média geral: 627,9 em 2019 e 624,7 em 2024 (-0,5%)

O contínuo desafio da Matemática

O resultado das escolas públicas na prova de Matemática e suas Tecnologias, de acordo com a análise da reportagem, foi a segunda maior entre as cinco provas. Esses participantes tiveram uma média de 502,1 — atrás apenas do 644,1 obtido na Redação. Porém, a distância entre as redes pública e privada foi maior nessas duas disciplinas.

Em 2024, os estudantes da rede de ensino privada tiveram média de 625,9 em Matemática e suas Tecnologias — 123,7 pontos acima da obtida pela rede pública. Na Redação, a diferença foi de 163,9 pontos a mais para a rede particular.

Ainda que seja alta, é possível perceber que a distância entre os desempenhos das duas redes, tanto em redação quanto em matemática, tem diminuído. Essas são as menores diferenças no período analisado.

Os resultados da rede pública em matemática em diferentes avaliações, não só no Enem, expõem a dificuldade histórica na promoção do aprendizado dessa disciplina. Há anos, pesquisadores tentam entender o que leva a essa realidade, mas esses fatores seguem como uma inquietação para os estudiosos da área de Ensino de Matemática, aponta Adriana Eufrásio Braga.

“Penso que, enquanto não estabelecermos um alinhamento na formação didática dos professores de Matemática, desde os anos iniciais até o terceiro ano do ensino médio, não conseguiremos acabar com essa continuidade de a matemática estar entre as maiores dificuldades da rede pública”, afirma a docente.

Ela explica que, atualmente, os educadores buscam ensinar o conteúdo de matemática promovendo uma aproximação com elementos práticos e do dia a dia do estudante. Mas essa não é uma tarefa fácil, porque “nem sempre tiveram tal preparação”.

“Acho que uma boa indicação para tentar sanar as dificuldades seria promover interação e partilha de experiências de ensino entre professores de Matemática do ensino fundamental e do ensino médio”, complementa a professora.

Legenda: Ao todo, 24.403 estudantes da rede pública do Ceará foram aprovados no ensino superior em 2024 Foto: Ismael Soares

“Políticas públicas continuadas”

O Diário do Nordeste buscou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) para questionar qual a avaliação da Pasta sobre esse avanço no desempenho da rede pública e quais ações têm sido implementadas ao longo dos anos para melhorar esses resultados.

Em nota, a gestão apontou que a educação do Estado tem passando por “transformações expressivas” ao longo dos últimos anos, fruto de políticas públicas continuadas e investimentos na área.

“A Seduc entende que as conquistas são consequência do desenvolvimento desse conjunto de ações pedagógicas e de gestão, com o intuito de melhorar e garantir a aprendizagem dos estudantes que chegam à última etapa da educação básica, em uma rede pública em que mais de 77% é constituída de escolas com a oferta do Tempo Integral”, afirma.

A Pasta destacou que 24.403 estudantes da rede pública foram aprovados no ensino superior em 2024. Além disso, 633 estudantes de escolas públicas cearenses conquistaram notas entre 950 e mil pontos na redação do Enem de 2024.

“Desse total, 32 estudantes tiveram notas acima de 980 pontos e 631 estudantes receberam notas entre 950 a 980. Com isso, a rede estadual do Ceará ocupa a liderança entre as redes públicas com bons resultados na redação do Enem”, destaca.

O comunicado lista as seguintes iniciativas: