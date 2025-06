Defesa Civil emitirá alerta sonoro para 3 milhões de celulares em quatro cidades do Ceará

Neste sábado (14), às 15 horas, Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama receberão um alerta da Defesa Civil. Simultaneamente, um toque no celular e uma mensagem de texto serão enviados para pessoas que estão dentro dessas cidades. Esse será é o primeiro teste do Sistema Defesa Civil Alerta (DCA) do Ceará.

“Por usar as antenas de telefonia celular, que possuem um raio de alcance, municípios adjacentes aos quatro também podem receber o alerta”, conta, em entrevista ao Diário do Nordeste, o coordenador adjunto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (CEDEC), Major André.

Cerca de três milhões de celulares irão receber o alerta no estado. O sistema já está em operação nas regiões Sul e Sudeste desde o dia 4 de dezembro de 2024, e agora está sendo expandido para o Nordeste.

“O objetivo é testar a eficácia do uso da ferramenta, que passará a ser usada pela Defesa Civil em todo o Ceará, a partir de 18 de junho, para avisar à população sobre risco iminente de desastre e orientar sobre medidas de autoproteção”, explica o coordenador.

A ferramenta foi desenvolvida a partir de uma cooperação entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras de telefonia celular (Vivo, Claro, Tim e outras).

QUEM VAI RECEBER?

Celulares com sistema operacional Android e iOS lançados a partir de 2020 e com cobertura de dados 4G ou 5G receberão o alerta por meio de um toque sonoro de 10 segundos, seguido por mensagem de texto informando sobre a simulação.

“O celular soará um som semelhante a uma sirene e aparecerá na tela a seguinte mensagem: DEMONSTRAÇÃO do sistema de alerta de emergência no Ceará. Mais informações, consulte o site DEFESA CIVIL ALERTA”, disse o coordenador.

O sinal será emitido no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e de Desastres (Cenad), na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), em Brasília, e será direcionado a 36 municípios dos nove estados do Nordeste, com intervalos de 1 minuto entre o envio para um estado e outro, a partir da Bahia, até o Maranhão.

COMO DESATIVAR?

Mesmo em modo silencioso, os aparelhos tocarão. O alerta também aparecerá sobre qualquer aplicativo que esteja sendo usado no momento.

O alerta poderá ser interrompido pelo usuário ao “clicar” em “ok” na mensagem que aparecerá na tela do celular. Se o usuário não interromper, o alarme soará por 10 segundos e cessará.

É NECESSÁRIO FAZER ALGUM CADASTRO?

Não há necessidade de cadastro para o recebimento desse Nível de Alerta (Alerta Extremo), nem para o nível de Alerta Severo, já que serão enviados automaticamente por meio do sistema. Entretanto, é recomendo que a população se cadastre para receber os avisos de ameaças de menor potencial ofensivo.

Para isso, basta enviar um SMS com o CEP de onde mora para o número 40199, que o aparelho já estará habilitado para receber os aviso e orientações da Defesa Civil em situações de menor severidade, como, chuvas de intensidade média, redução na Umidade do Ar, ou Elevação de Temperatura.

ALERTAS APÓS O TESTE

Os alertas serão emitidos para todos os desastres descritos na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) em duas situações:

1. Risco iminente alto/grave à população com previsão de ocorrer em até uma hora (ALERTA SEVERO). Neste caso, soará apenas um “Bip” e a mensagem aparecerá na tela.

2. Risco iminente alto/grave à população com previsão de ocorrência imediata (ALERTA EXTREMO), este é o caso do “alerta demonstração” que será enviado dia 14/06/25.