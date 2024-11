De 'Lua do Castor' a meteoros: saiba eventos astronômicos que serão vistos em novembro

Quem tem encanto pelos fenômenos astronômicos vai ter muitas oportunidades para admirar o céu a partir dos municípios cearenses com a previsão de chuvas de meteoros, da Lua do Castor, aglomerado de estrelas e até encontros da Lua com planetas, em novembro de 2024. As observações devem ser facilitadas pela ausência de chuvas, cenário comum neste período do ano.

O Diário do Nordeste lista os eventos mais importantes da astronomia ao longo do mês e que são possíveis de observar sem uso de binóculos ou telescópios, por exemplo. A relação foi produzida pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

As observações astronômicas são mais fáceis a partir de municípios distantes dos grandes centros urbanos por causa da poluição luminosa, mas em todos os lugares é possível de acompanhar os fenômenos celestes. Aplicativos de astronomia também podem nortear as visualizações.

Veja também Metro Sombras à noite, eclipse e foguetes: conheça as melhores cidades do Ceará para se observar o céu Ceará Astronomia no celular? Veja 5 aplicativos que ajudam a identificar meteoros, estrelas e planetas

Lua no quarto crescente: 9 de novembro

O satélite natural chega a fase quarto crescente, aparecendo proeminente no céu noturno e se pondo no meio da noite. A Lua será visível logo após nascer, às 11h31, até pouco antes de se pôr, às 23h46.

A Lua orbita a Terra uma vez a cada quatro semanas, fazendo com que suas fases passem por quatro estágios em ciclos de 29,5 dias.

Lua nova

Quarto crescente

Lua cheia

Quarto minguante

Conjunção Lua e Saturno: 10 de novembro

Os dois corpos celestes se "encontram" no ceú às 17h53 e permanecem na mesma ascensão reta até às 0h26 do dia seguinte. O ponto mais alto no céu será às 19h10.

Chuva de meteoros Táuridas: 12 de novembro

O fenômeno está ativo entre os dias 20 de outubro a 10 de dezembro, mas o melhor momento para visualização será no dia 12 de novembro, quando atinge o pico de movimentação.

Em Fortaleza, a chuva de meteoros pode ser observada entre meia noite e 3h, quando o ponto radiante fica mais alto no céu. Na ocasião, os meteoros devem aparecer verticalmente para baixo, produzindo trilhas

curtas.

Alguns, no entanto, tendem a entrar na atmosfera em um ângulo oblíquo, produzindo meteoros de longa duração que podem atravessar uma ampla área do céu antes de queimar completamente.

Durante todo o período de atividade, a chuva de meteoros pode ser vista a partir de 17h58 de cada noite até às 4h45, mas com menos condições de visualização.

Lua do Castor e fim de Saturno retrógrado: 15 de novembro

A Lua chega à fase cheia no dia 15 de novembro e recebe o nome de "Lua do Castor" devido à estação do ano, conforme uma cultura popularizada nos Estados Unidos.

O fenômeno recebe esse nome porque neste período do ano os castores se preparam para o frio com a construção de represas e formação de estoque comida, conforme o portal StarWalk.

A popularização dos termos está ligada ao Farmers' Almanac, livro usados nos Estados Unidos e tendem a ser uma mistura de nomes retirados de muitas culturas diferentes, como explica o laboratório da Uece.

Legenda: População aproveita fenômenos astronômicos para apreciar beleza natural Foto: Davi Rocha

Nesse mesmo dia, Saturno chega ao fim do movimento retrógrado, retornando ao movimento mais usual para o leste. Essa reversão de direção é um fenômeno que todos os planetas externos do sistema solar sofrem periodicamente, alguns meses após passarem pela oposição.

Chuva de meteoros Leônidas e aglomerado de estrelas: 17 de novembro

Essa chuva de meteoros fica ativa entre 6 e 30 de novembro, mas o pico será no dia 17 de novembro. Durante todo o período, há possibilidade de ver os riscos luminosos no céu na constelação de Leão com o número de meteoros visíveis aumentando quanto mais alto o ponto radiante estiver no céu.

Em Fortaleza, a chuva não será visível antes das 23h58 de cada noite e permanece ativa até perto do amanhecer às 4h46. Nesse mesmo dia, o aglomerado aberto de estrelas das Plêiades vai estar bem posicionado no céu noturno nas próximas semanas.

No dia 17 de novembro, o aglomerado atinge o ponto mais alto no céu por volta da meia-noite e e nas noites seguintes será quatro minutos mais cedo a cada dia. De Fortaleza, é visível entre 18h33 e 4h28.

Conjunção Lua e Marte e Mercúrio em dicotomia: 20 de novembro

A Lua e Marte vão compartilhar a mesma ascensão reta e uma aproximação, tecnicamente chamada de impulso. Da capital cearense, o par fica visível no céu da manhã até às 22h49.

O par estará muito distante para caber no campo de visão de um telescópio, mas será visível a olho nu ou através de um par de binóculos.

Já Mercúrio atinge a meia fase em sua aparição noturna de outubro a dezembro de 2024. O planeta vai brilhar intensamente neste período. De Fortaleza, esta aparição não vai ser uma das mais proeminentes e difíceis de observar, atingindo uma altitude máxima de 20° acima do horizonte ao pôr do sol no dia 17 de novembro de 2024.

Legenda: Conjunção faz com que objetos celestes pareçam estar próximos Foto: Lepa/Reprodução

Chuva de meteoros Monocerotídeos: 21 de novembro

A chuva de meteoros α-Monocerotídeos vai ter o melhor momento para observações por volta de 3h, quando o ponto radiante estará mais alto

no céu. O fenômeno fica ativo entre 15 e 25 de novembro.

Em todo o período, será possível ver meteoros na constelação do Cão Menor com o número de meteoros visíveis aumentando quanto mais alto o ponto radiante estiver no céu.

Quem estiver em Fortaleza não deve conseguir observar o fenômeno antes das 21h17 de cada noite, quando seu ponto radiante se eleva acima do seu horizonte leste. A chuva permanece ativa até o amanhecer por volta de 4h46.

Chuva de meteoros Oriônidas: 28 de novembro

O mês encerra com o pico da chuva de meteoros Oriônidas, que permanece ativa de 13 de novembro a 6 de dezembro, mas com melhor momento para observação no dia 28 de novembro.

Para observar o fenômeno, os amantes da astronomia devem observar a partir de 19h09 de cada noite do período até 4h47. A chuva provavelmente vai produzir as melhores exibições entre 1h e 3h do dia 28 de novembro.

OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado pela distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros. O Diário do Nordeste elaborou uma lista de apps com várias funções do tipo.