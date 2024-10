Com máxima de 40,2°C, veja as cidades do Ceará com maiores temperaturas desde fim da quadra chuvosa

Da cheia de açudes ao alívio do calor, as chuvas são, em geral, comemoradas pelo cearense. Quando cessam, os efeitos logo são sentidos – inclusive no aumento das temperaturas. Desde junho, primeiro mês após a quadra chuvosa, os termômetros têm altas no Ceará, ultrapassando os 40°C.

A temperatura mais alta do semestre até essa quinta-feira (3) foi registrada em setembro no município de Barro, na Região do Cariri, que alcançou uma máxima de 40,2°C, de acordo com monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A população barrense, aliás, enfrentou as maiores temperaturas do Estado em quase todos os meses desde junho. A exceção foi julho, quando a cidade de Independência, no Sertão de Crateús, atingiu máxima de 40,1°C; enquanto Barro registrou 37,4°C no mês.

Todas as maiores temperaturas do Ceará desde o fim da quadra chuvosa ficaram acima dos 36°C, sempre em cidades do interior. Em Fortaleza, fatores como a proximidade do mar, que atua como regulador da temperatura, contribuem para amenizar o impacto na capital.

Cidades com maiores temperaturas do Ceará por mês

Junho

Barro: 37,5°C

Parambu: 36,5°C

Santa Quitéria: 36°C

Jaguaribe: 36°C

Amontada: 35,3°C

Julho

Independência: 40,1°C

Quixeramobim: 37,7°C

Barro: 37,4°C

Amontada: 36,7°C

Alto Santo: 36,3°C

Agosto

Barro: 40°C

Amontada: 38,2°C

Jaguaribe: 38,2°C

Quixeramobim: 38,1°C

Iguatu: 37,6°C

Setembro

Barro: 40,2°C

Jaguaribe: 39,2°C

Viçosa do Ceará: 39,1°C

Quixeramobim: 38,8°C

Camocim: 38,1°C

Outubro (até dia 3)

Barro: 40,1°C

Quixeramobim: 38,5°C

Jaguaribe: 38,2°C

Viçosa do Ceará: 37,8°C

Russas: 37,6°C

No período conhecido como “B-R-O Bró”, iniciado em setembro, predomina a baixa quantidade de nuvens no céu. Isso favorece uma maior incidência de radiação solar, aumentando o calor principalmente à tarde, como explicou Vinicius Oliveira, meteorologista da Funceme, em entrevista ao Diário do Nordeste.

É no segundo semestre, por outro lado, que a amplitude térmica – diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas em uma localidade ao longo do dia – fica maior no Ceará, justamente pela ausência de nuvens e de chuvas.

"Durante a madrugada e manhã, temos uma maior perda de radiação, e aí as temperaturas baixam bastante. Já durante o dia, aumentam. Principalmente no B-R-O Bró, que tem as temperaturas máximas do ano", aponta Vinicius.

O que a população “sente na pele”, porém, segundo reforçou o meteorologista à reportagem, depende ainda de fatores como velocidade do vento e umidade relativa do ar – e esta última amarga índices bastante baixos no segundo semestre.

Além da própria Funceme, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite avisos diários alertando sobre quais cidades cearenses terão índices de umidade considerados “perigosos” ou “potencialmente perigosos” à saúde da população.

Nesta sexta-feira (3), por exemplo, 86 municípios estão sob aviso de “perigo potencial” devido a baixos índices de umidade que podem variar entre 20% e 30%:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Catunda

Cedro

Choró

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

Senador Pompeu

Solonópole

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

Previsão do tempo

Nesta sexta-feira (4), a previsão é de "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade no Litoral de Fortaleza e Cariri", segundo aponta a Funceme. Nos demais turnos, o céu deve permanecer com poucas nuvens em todas as macrorregiões, com ocorrências de rajadas de vento de até 60km/h.

Já no sábado (5), o céu permanecerá "variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões". À tarde, as temperaturas máximas podem chegar a 38°C nas macrorregiões do Litoral Norte, da Jaguaribana, do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns, onde a umidade também deve ficar menor, entre 20% e 30%.