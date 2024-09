Após 45 dias sem chuvas, Fortaleza tem acumulado de 1 milímetro na sexta (27); entenda causas

O período que sucede a quadra chuvosa do Ceará é marcado pela ocorrência de longos períodos sem precipitações. Fortaleza, por exemplo, amargou 45 dias sem qualquer sinal de chuvas, até cair cerca de 1 milímetro (mm) nesta sexta-feira (27).

A cidade já está há 2 meses e meio sem precipitações significativas. O último registro acima de 15 mm foi no dia 11 de julho. De lá para cá, a capital cearense só teve chuvas em 8 dias, e todas bastante fracas, sempre em torno 1 mm de acumulado médio.

Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), e reforçam o que as médias históricas já apontam: setembro é o mês mais seco do ano no Estado, com normal de apenas 2,2 mm de precipitações.

O meteorologista Vinicius Oliveira, pesquisador da Funceme, explica que “os principais sistemas causadores de chuva ocorrem no primeiro semestre, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que no segundo semestre fica no hemisfério norte”.

Além disso, outro fenômeno que, em alguns anos, pode contribuir para prolongar as chuvas até meados de agosto não aconteceu.

“Os sistemas ondulatórios de leste provocam chuva principalmente logo após a nossa quadra chuvosa, em junho e julho, podendo, em anos mais favoráveis, estender para agosto. Isso acabou não acontecendo em 2024”, pondera o meteorologista.

Vinicius observa que, ao se aproximar o fim do ano, a média pluviométrica do Estado cresce “devido a chuvas em outras regiões, como o Sul cearense, onde começar a chover antes da nossa quadra chuvosa, ainda em dezembro”, pontua.

Na capital, contudo, os dias mais secos devem continuar. “Aqui em Fortaleza, é extremamente comum passarmos muito tempo sem chuva ou com chuvas isoladas, bem passageiras, em alguns bairros”, complementa o pesquisador.

Efeitos das poucas chuvas

A baixa umidade do ar e a alta nas temperaturas são dois efeitos diretos da ausência de precipitações, principalmente nos meses do “B-R-O Bro”, período iniciado em setembro. “No entanto, ainda estamos nos meses com ventos mais fortes, rajadas mais frequentes, principalmente no litoral e nas serras”, pondera Vinicius Oliveira.

Outra consequência da “secura” em todo o Estado são as queimadas, favorecidas por fatores da natureza e potencializadas pela ação humana, como comenta o meteorologista.

“Em termos de meteorologia, as variáveis que favorecem as queimadas são a baixa umidade relativa do ar, alta temperatura e velocidade do vento. É um ambiente bem favorável pra termos o aumento de focos de calor e queimadas.”

Nesta sexta (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo potencial por baixa umidade em 81 cidades do Ceará:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Catunda

Cedro

Crateús

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Hidrolândia

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipueiras

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

Senador Pompeu

Solonópole

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

O instituto recomenda que a população “beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia”.

Previsão do tempo para o Ceará

A manhã de sábado (28) deve ser de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, de acordo com previsão da Funceme. O Estado deve registrar ainda ventos de até 60 km/h. À tarde e à noite, predomina o céu sem nuvens.

No domingo (29), o cenário é similar, mas a Funceme alerta sobre a baixa umidade relativa do ar, entre 25% e 35%, nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. A temperatura nesses locais pode chegar a 40°C.